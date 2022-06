Voor deze Ajax-aankoop van 13 miljoen wordt het nu al het seizoen der waarheid

Maandag, 6 juni 2022 om 16:00 • Tom Rofekamp

Het eerste seizoen van Mohamed Daramy in dienst van Ajax kan een teleurstelling genoemd worden. Waar de buitenspeler een klein jaar geleden met hoge verwachtingen werd binnengehaald, kleeft nu al het stempel van miskoop aan hem. Wordt Daramy te vroeg afgeschreven of komt hij simpelweg tekort om het waar te maken in Amsterdam? Samen met FootballTransfers werpt Voetbalzone een blik op het verleden en de toekomst van een van de duurste aankopen uit de clubgeschiedenis van Ajax.

Ajax was vorig jaar zomer naarstig op zoek naar vers bloed voor de flankposities. In de zoektocht naar een aanvallende versterking kwamen de Amsterdammers uit bij Kamaldeen Sulemana, die toen nog speler van FC Nordsjaelland was. Op het moment dat alles erop wees dat Ajax de strijd om de handtekening van de Ghanese vleugelaanvaller had gewonnen, kreeg de transfersoap een onverwachte wending. Sulemana zei Ajax op het laatste moment af en verbond zich aan het Franse Stade Rennes.

De afzegging van Sulemana dwong de regerend landskampioen om verder te zoeken. Nadat Steven Bergwijn onbetaalbaar bleek, vond Ajax zijn nieuwe vleugelflitser tóch in Denemarken: bij FC Kopenhagen, om precies te zijn. Voor een transfersom van maximaal dertien miljoen euro kwam Daramy over uit de Deense hoofdstad. Daarmee staat de aanvaller in de top tien van duurste aankopen in de club geschiedenis van Ajax. En dat schept bepaalde verwachtingen, ook al maakte Erik ten Hag van meet af aan duidelijk dat Daramy tijd nodig zou hebben om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden.

Kamaldeen Sulemana leek vorige zomer lang de nieuwe vleugelaanvaller van Ajax te gaan worden, tot de Ghanees op het laatste moment toch besloot om voor Stade Rennes te kiezen.

De gewenningsperiode lijkt echter nog steeds niet voorbij. Waar Daramy zich in het shirt van Kopenhagen ontwikkelde tot een van de meest begeerde spelers van de Deense competitie, heeft hij in dienst van Ajax eigenlijk nog geen moment laten zien waar hij toe in staat is. Daramy speelde afgelopen seizoen slechts 196 minuten in de Eredivisie, verdeeld over 12 invalbeurten. Dat heeft zijn transferwaarde geen goed gedaan. Die is volgens FootballTransfers in één jaar voor de helft verdampt. Daramy is nu nog maar 5,4 miljoen euro waard, ten opzichte van de circa 9 miljoen euro ten tijde van zijn overstap.

Daarmee legt Daramy het af tegen vrijwel al zijn overige teamgenoten. De door Manchester United begeerde Jurriën Timber vertegenwoordigt de hoogste transferwaarde (40 miljoen euro), gevolgd door Sébastien Haller (38 miljoen euro), Antony (35 miljoen euro) Lisandro Martínez (34 miljoen euro) en Edson Álvarez (31 miljoen euro). Daramy zit ongeveer op het niveau van Mohamed Ihattaren (6 miljoen euro) en Mohammed Kudus (3 miljoen euro), die om uiteenlopende redenen het afgelopen seizoen maar weinig in actie kwamen.

Hoge verwachtingen

Vlak voor zijn transfer naar Ajax werd Daramy door Ole Tobiasen bestempeld als ‘het grootste talent van Denemarken’. De voormalig verdediger van de Amsterdamse club stelde in het Algemeen Dagblad zelfs dat Daramy in één-tegen-één-situaties beter is dan Sulemana. Kevin Diks, die sinds enkele jaren actief is voor Kopenhagen, kwam ook superlatieven tekort voor de Ajax-aankoop. "Ik heb veel talenten gezien in mijn carrière, maar hij zit wel in de top vijf", zei de ex-rechtsback van onder meer Vitesse en Feyenoord afgelopen augustus tegen de NOS.

Opvallend is dan ook dat Daramy gedurende het seizoen zelden liet zien waarom Ajax grof geld voor hem heeft betaald. Wat vooral blijft hangen is de onrust aan de bal, het veelvuldige balverlies en de mislukte acties. Geen moment maakte de Deen aanspraak op een basisplaats in het eerste elftal, ook niet toen concurrenten vanwege blessures wegvielen. Dat de inmiddels twintigjarige Daramy het zelfs niet waarmaakte in de negen wedstrijden die hij voor Jong Ajax speelde, moet zorgen baren in Amsterdam.

Ondanks zijn tegenvallende debuutseizoen voor Ajax hoeft Daramy slechts twee talenten voor zich te dulden op de lijst van meest beloftevolle Deense spelers: Maurits Kjaergaard (m) en Victor Kristiansen (r).

Status nog niet kwijt

Ondanks zijn tegenvallende debuutseizoen voor Ajax wordt Daramy door FootballTransfers nog altijd ingeschat als een van de grootste talenten van Denemarken. Slechts twee landgenoten van twintig jaar of jonger worden op dit moment een grotere toekomst toegedicht. Daramy moet alleen Maurits Kjaergaard (18) van Red Bull Salzburg en Victor Kristiansen (19) van openhagen voor zich dulden. Zij vertegenwoordigen transferwaardes van respectievelijk 4,4 en 1,7 miljoen euro.

Wil Daramy zijn status van toptalent niet kwijtraken, dan zal hij volgend seizoen meer moeten laten zien dat hij het afgelopen jaar heeft gedaan. Zijn kansen op speeltijd zullen afhangen van zijn ontwikkeling, de plannen van nieuwbakken trainer Alfred Schreuder en - vooral - de hoeveelheid concurrentie op de vleugelposities. Blijft Antony en wordt Bergwijn worden overgenomen van Tottenham Hotspur, dan lijkt Daramy in ieder geval niet op een basisplaats te kunnen rekenen. Bovendien kloppen talenten als Naci Ünüvar en Amourricho van Axel Dongen steeds nadrukkelijker op de deur. Voor Daramy belooft het een spannend seizoen te worden. Een seizoen waarin hij moet laten zien dat hij zijn torenhoge transfersom waard is.