Ajax verstevigt financiële positie op de markt met gloednieuwe deal

Dinsdag, 7 juni 2022 om 14:25 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:34

Ajax en hoofdsponsor Ziggo hebben de onderlinge samenwerking verder uitgebreid. Vanaf komend seizoen zal ook GigaNet op het Amsterdamse shirt prijken, zo laat de club via de officiële kanalen weten. Waar Ziggo al geruime tijd op de voorkant van het Ajax-tenue pronkt, zal de naam van het glasvezel-kabel netwerk komend seizoen op de achterkant van het shirt te vinden zijn, in zowel de Eredivise- als de bekerwedstrijden. In Europese wedstrijden is het niet toegestaan om met een sponsornaam onder het rugnummer te spelen.

De samenwerking tussen Ziggo en Ajax loopt al enkele jaren. Beide partijen gingen in 2015 met elkaar in zee en besloten eind vorig jaar om de samenwerking mee twee jaar te verlengen. Ziggo blijft met het nieuwe contract tot 2025 de hoofdsponsor van de Amsterdammers. Dinsdag maakt Ajax bekend dat GigaNet, het glasvezel-kabel netwerk van Ziggo, vanaf komend seizoen bij de deal wordt betrokken. Ajax verdient momenteel met de samenwerking minimaal negen miljoen euro per jaar. Daar komt door de nieuwe deal twee miljoen euro bij aan bonussen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Sar is verheugd met de nieuwe inkomstenbron. “We zijn Ziggo erg dankbaar voor het vertrouwen, de steeds groter wordende steun die ze bieden en het geloof in onze ambitie”, aldus de algemeen directeur, die verder laat weten ook na het vertrek van Erik ten Hag hoge ambities te hebben met de club. “Mede dankzij de groei van het hoofdsponsorschap kunnen we onze financiële positie verder versterken. Iets wat noodzakelijk is om onze sportieve ambitie, structurele aansluiting bij de Europese top, na te kunnen blijven streven.”

Directeur consumentenmarkt van Ziggo Marcel de Groot is eveneens enthousiast met de hernieuwde samenwerking. “We zijn blij dat we de aantrekkingskracht van Ajax nu ook kunnen laten werken voor ons krachtige GigaNet, waarmee je klaar bent voor de toekomst”, aldus De Groot, die veel waarde hecht aan de samenwerking. “Dat is belangrijk omdat de databehoefte van onze klanten snel stijgt. Wij hebben daarbij een dubbele rol: we zijn aanjager van de digitalisering in Nederland én bouwer van de bijbehorende infrastructuur.”