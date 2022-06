Wout Weghorst reageert voor het eerst zelf op ‘het Besiktas-gerucht’

Zondag, 5 juni 2022 om 19:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:45

Wout Weghorst voetbalt komend seizoen in ieder geval niet in de Championship, zo geeft hij aan in gesprek met Voetbal International. De 29-jarige spits, die momenteel met het Nederlands elftal op pad is, degradeerde afgelopen seizoen met Burnley uit de Premier League, maar wil op het hoogste niveau blijven spelen met het oog op het WK in Qatar. Op de geruchten dat Weghorst op huurbasis naar Besiktas zou vertrekken, heeft hij een gevat antwoord: "Niet alles geloven wat er in de media staat."

Toen Weghorst afgelopen winter overkwam van VfL Wolfsburg, sprak hij al af met clubeigenaar Alan Pace dat hij in het geval van degradatie (tijdelijk) zou mogen vertrekken van Turf Moor. "Een half jaar geleden wist ik natuurlijk wat de situatie van Burnley was. Het is heel jammer dat we het dit seizoen niet hebben gered. De club wil me graag behouden en ze willen er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te keren in de Premier League. Maar voor komend seizoen is het belangrijk dat ik op een hoog niveau kan presteren, ook met het oog op het WK in Qatar."

In de Engelse en Turkse media doken verhalen op over een tijdelijke overstap naar Besiktas; verhalen die Weghorst bevestigt noch ontkracht. "Niet alles geloven wat er in de media staat Er wordt de indruk gewekt dat ik al in Turkije zit. Er is belangstelling uit Duitsland, Turkije en van een aantal Engelse clubs uit de Premier League. Maar eerst ga ik me hier op Oranje focussen en zo goed mogelijk presteren. Dan gaan we met Burnley in gesprek over hoe net nu verder gaat."

Dat Weghorst naar verluidt uitziet naar een avontuur in Istanbul heeft mede te maken met de aanwezigheid van Valérien Ismaël, de trainer van Besiktas. De Franse coach heeft Weghorst naar verluidt overtuigd van zijn plannen en was in het seizoen 2016/17 trainer van diens voormalige club Wolfsburg. Op dat moment speelde Weghorst overigens nog bij AZ, dat de spits in 2018 verkocht aan de Duitsers. Het is nog onduidelijk of Weghorst bij Besiktas de concurrentie aan zou moeten met Michy Batshuayi. De gehuurde Belgische spits keert normaal gesproken terug bij Chelsea, dat zelf geen beroep op hem zal doen en de opties verkent.

Vorige maand degradeerde Weghorst op een dramatische slotdag uit de Premier League. De 1,97 meter lange centrumspits verloor in de laatste drie wedstrijden van het seizoen zijn basisplaats en kon zijn ploeg daarin ook als invaller niet meer helpen aan een doelpunt. Door de 1-2 nederlaag tegen Newcastle United in de laatste speelronde eindigde Burnley achttiende, waardoor the Clarets na zes seizoenen weer verdwijnen van het hoogste Engelse podium. Weghorst kwam het afgelopen half jaar tot twee goals en drie assists in twintig optredens voor Burnley.