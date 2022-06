Ruud Gullit smult na van Oranje: ‘Die twee, dat is wel heel lekker hoor’

Zaterdag, 4 juni 2022 om 20:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:01

Ruud Gullit heeft genoten van het optreden van het Nederlands elftal tegen België. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal was vrijdagavond veel te sterk in het Nations League-duel en stapte met een 1-4 overwinning van het veld. Volgens Gullit zorgde Steven Berghuis met zijn kans na een kwartier spelen voor de 'ommekeer van de wedstrijd'. Ook heeft de voormalig Oranje-international genoten van Memphis Depay en Steven Bergwijn.

Depay nam twee treffers voor zijn rekening, Bergwijn zorgde op slag van rust voor de openingstreffer met een schot van zo'n twintig meter. "Goed naar binnen gekomen, goede aanname, meteen opendraaien. daar hou ik van, zulke spelers", analyseert Gullit de treffer van Bergwijn bij Ziggo Sport. "Je hebt ook kaatsende spelers. Hij weet dat hij anderhalve meter ruimte heeft. Hij schiet hem echt geweldig binnen. Die twee spitsen, dat is wel lekker hoor. Die houden je echt bezig. Van Gaal is aan het zoeken naar de juiste formule en tot nu toe is het heel goed. Geen commentaar."

Volgens Gullit staan Depay en Bergwijn garant voor doelpunten. De spits van Barcelona staat nu op 41 goals in het Nederlands elftal en is Patrick Kluivert (recordhouder Robin van Persie eindigde op 50) daarmee gepasseerd. "Als Wijnaldum straks ook weer gaat voetballen, wordt het wel heel leuk. Want Memphis en Wijnaldum scoren ook heel veel in Oranje", gaat Gullit verder. "Ik stond er wel van te kijken dat hij Wijnaldum niet heeft opgeroepen. Donny van de Beek speelde ook niet altijd, maar die werd ook altijd opgeroepen. Of er is iets anders gebeurd, dat weet ik niet. Het is wel opmerkelijk."

'Hij moet gewoon spelen??'@GullitR heeft nog wel een advies voor Steven Bergwijn: 'Als hij naar Ajax kan, dan moet hij dat wel doen' ??#ZiggoSport #NationsLeague pic.twitter.com/3PBkrf6ZWV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 4, 2022

Wat betreft Bergwijn hoopt Gullit dat hij aan voetballen toe komt. De aanvaller van Tottenham Hotspur staat in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, maar zag het nog niet tot een doorbraak komen in de onderhandelingen. "Ik las dat Tottenham een bod van zeventien miljoen euro heeft afgewezen. Voor Engelsen is dat niks", aldus Gullit. "Dat is alsof je hem weggeeft. Hij moet gewoon spelen. Bij Tottenham moet hij in een andere rol spelen. Het is belangrijk voor hem dat hij gaat spelen. Als hij de mogelijkheid krijgt om naar Ajax te gaan moet hij dat doen. Die spelen in de Champions League, en goed ook."