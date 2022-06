Voormalig PSV'er Alex ondergaat hartoperatie en belandt op IC

Zaterdag, 4 juni 2022 om 10:42 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:09

Alex Rodrigo Dias da Costa is deze week in Brazilië op de Intensive Care beland met hartproblemen. De 39-jarige oud-verdediger van onder meer PSV en Chelsea vertelt vanuit een ziekenhuisbed in een videoboodschap die via zijn oude club Santos via Twitter wordt gedeeld dat het goed met hem. Alex kreeg een aantal dagen geleden te kampen met gezondheidsproblemen en heeft een bypassoperatie ondergaan. "Het was geen hartaanval", benadrukt Alex.

“Ik had een paar dagen geleden een gezondheidsprobleem en de artsen hebben besloten om een bypassoperatie te doen. Er waren vier aders verstopt”, zo vervolgt Alex zijn verhaal vanuit een ziekenhuisbed. “Ik heb net de intensive care verlaten en verblijf nu op een gewone kamer in het ziekenhuis. Ik zal hier nog zes dagen blijven. Maar het gaat goed met me.” Een bypassoperatie is een ingreep bij ernstige vernauwingen van de kransslagaders, de bloedvaten die het hart van bloed voorzien. De hartchirurg haalt een of meerdere slagaders uit het lichaam en maakt hiermee een omleiding, ook wel bypass genoemd, om de vernauwing heen zodat het bloed daarna via andere routes stroomt.

Nosso ídolo mandou um recado para tranquilizar a Nação Santista! Estamos todos com você e torcendo pela sua rápida recuperação, Alex! ???? pic.twitter.com/7RZpdyBFpb — Santos FC (@SantosFC) June 3, 2022

Alex kende met onder meer drie landskampioenschappen een uiterst succesvolle periode in Eindhoven en groeide uit tot een publiekslieveling bij de supporters van PSV. De robuuste verdediger was moeilijk te kloppen, wat hem de bijnaam de Tank opleverde. Alex begon zijn profcarrière bij Santos, waarna hij middels een huurconstructie drie seizoenen door Chelsea aan PSV werd uitgeleend. “Mijn tijd bij PSV was geweldig. Ik heb enorm genoten in Nederland”, zo blikte Alex anderhalf jaar geleden in gesprek met ELF Voetbal op zijn tijd in Eindhoven. Alex wist na zijn vertrek in Eindhoven ook met Chelsea en Paris Saint-Germain beslag te leggen op de landstitel. In 2007 won hij met Brazilië de Copa América. In 2016 beëindigde hij zijn carrière bij AC Milan.