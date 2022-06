Trefzekere Ibrahim Sangaré swingt bij Ivoorkust; Haller onzichtbaar

Vrijdag, 3 juni 2022 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:46

Ivoorkust heeft donderdagavond een comfortabele zege geboekt in de kwalificatiereeks van de Afrika Cup. In eigen land was de ploeg van bondscoach Jean-Louis Gasset met 3-1 te sterk voor Zambia. Zowel Sébastien Haller als Ibrahim Sangaré kreeg een basisplek, maar alleen de middenvelder van PSV wist zijn naam op het scorebord te zetten. In Groep H van de kwalificatiereeks gaat Ivoorkust met drie punten aan kop, terwijl de Comoren met een gelijk puntenaantal maar een ongunstiger doelsaldo tweede staan.

Hoewel de Ivorianen in het eerste bedrijf meermaals in de buurt van het vijandige doel kwamen, werd de score pas halverwege de tweede helft geopend. Op aangeven van Jean Evrard Kouassi zette Serge Aurier de 1-0 voorsprong op het scorebord. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd werd marge verdubbeld door Christian Kouamé, die met raak kopte uit een hoekschop van Max Gradel: 2-0. In de 89ste minuut leek Sangaré met een rake schuiver door het midden de eindstand te bepalen (3-0), maar diep in blessuretijd tekende Patson Daka namens Zambia nog een eretreffer aan: 3-1.