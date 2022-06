‘Normaal kritische’ V/d Vaart verrast door naam die Van Gaal tegenviel in opbouw

Zaterdag, 4 juni 2022 om 00:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:13

Rafael van der Vaart is positief gestemd over het optreden van doelman Jasper Cillessen. Hoewel de sluitpost er niet in slaagde om in het gewonnen Nations League-duel met België (1-4) de nul te houden, maakt hij op de analyticus een stabiele indruk. Desalniettemin vindt Van der Vaart dat Justin Bijlow ‘in de toekomst’ de eerste keus onder de lat moet zijn, terwijl Louis van Gaal evenmin kan garanderen dat Cillessen een basisplek krijgt.

“Ik ben wel vaak kritisch op hem, maar vandaag had hij mooie reddingen in huis.” Van der Vaart refereert onder meer aan de zeventigste speelminuut, toen Cillessen alert reageerde op een van richting veranderd schot van Kevin De Bruyne. “Ik wil niet zeggen dat hij punten pakte, maar hij zorgde er wel voor dat het niet spannender werd. Hij was ook met zijn voeten heel goed. Dus ik geef hem een dikke pluim vandaag. Hij doet geen gekke dingen, hij pakt de ballen die hij moet pakken én hij brengt net iets extra’s.”

“Kijk, Justin Bijlow wordt voor de toekomst echt wel de eerste keus onder de lat, maar op dit moment denk ik dat je veel aan zijn ervaring hebt. Cillessen is natuurlijk geen Edwin van der Sar of Maarten Stekelenburg, maar hij is wel de meest zekere keeper nu”, aldus Van der Vaart, die bijval krijgt van Pierre van Hooijdonk. “Hij geeft mij wel een rustig gevoel als ik hem zie keepen. Mark Flekken heeft eerder prima gekeept, maar hij had weinig te doen gekregen waarmee hij zich kon onderscheiden.”

In gesprek met Jeroen Stekelenburg werpt ook Louis van Gaal zijn blik op het optreden van Cillessen. Hoewel de bondscoach in het algemeen tevreden is met het spel van zijn sluitpost, kan Van Gaal niet verzekeren dat Cillessen de eerste doelman wordt van Oranje. “Eerste keus? Nee, dat moeten we afwachten. Hij heeft vandaag zeer goed gekeept. In de eerste helft was hij in het opbouwen matig, maar in de tweede helft was dat goed, zoals ik denk dat een keeper dat zou moeten doen. Ik ben heel tevreden over Cillessen, maar anderen krijgen ook de kans.”