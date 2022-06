Van Gaal neemt duidelijk standpunt in na steunbetuiging Depay aan Promes

Donderdag, 2 juni 2022 om 19:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:13

Louis van Gaal vindt het niet verstandig dat Memphis Depay zich heeft uitgelaten over Quincy Promes. De aanvaller van Barcelona nam het woensdag via Instagram openlijk op voor zijn voormalig ploeggenoot bij Oranje. Hoewel Van Gaal de publieke steunbetuiging van Depay begrijpt, benadrukt de bondscoach op de persconferentie van donderdagavond dat hij het besluit van zijn pupil niet verstandig vindt.

“Hij, als speler van het Nederlands elftal, probeert zijn medespeler te steunen”, begint Van Gaal wanneer hij door ESPN-verslaggever Pascal Kamperman geconfronteerd wordt met de steunbetuiging van Depay. “Hij zegt iets over de rechtsstaat en waarden in Nederland. Daar sta ik volkomen achter. Volgens mij is Promes nog niet veroordeeld. Waarom gaan wij daarover praten? Je moet altijd nog maar afwachten of hij schuldig wordt verklaard. Of het verstandig is, is iets anders.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Of ik het verstandig vind? Nee, ik vind het niet verstandig”, vervolgt Van Gaal. “Dat is wat anders. Maar ik begrijp wel dat iemand zijn collega steunt. Ik zat ook naast Patrick Kluivert om hem steun te geven. Eigenlijk een vergelijkbare situatie. Toen was hij ook nog niet veroordeeld. Nadat hij veroordeeld was stond ik ook naast hem, terwijl hij zijn straf uitzat. Zo ben ik, en zo is Memphis ook.”

Woensdag liet Depay weten het onbegrijpelijk te vinden dat de speler van Spartak Moskou publiekelijk al veroordeeld is, terwijl er nog geen uitspraak is gedaan in de zaak tegen Promes. De in Rusland actieve vleugelaanvaller wordt verdacht van poging tot moord op zijn neef, terwijl er door justitie ook wordt gekeken naar mogelijke smokkel van synthetische drugs naar Australië en huiselijk geweld.