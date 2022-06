Lionel Messi steelt de show in Finalissima en vernedert zwakke Italianen

Woensdag, 1 juni 2022 om 22:47 • Laatste update: 23:00

Argentinië is woensdagavond met de Finalissima aan de haal gegaan. De fantastisch spelende ploeg van bondscoach Lionel Scaloni rekende in het geherintroduceerde duel, dat gespeeld wordt tussen de winnaar van de Copa América en de Europees kampioen, af met een zwak Italië. Op een volgepakt Wembley werd het met grote overtuiging 0-3 voor de Zuid-Amerikanen. Lionel Messi stal met een prachtassist en in het algemeen geweldig spel als vanouds de show.

Bij Argentinië ontbrak Feyenoorder Marcos Senesi in de wedstrijdselectie. Hij verkoos afgelopen maand een interlandcarrière voor zijn geboorteland boven spelen bij tegenstander Italië, het land waarvan hij eveneens een paspoort bezit. Ajacied Nicolas Tagliafico stond wel in de basis en Lisandro Martinez zat op de bank. Bij Italië stonden de schijnwerpers vooral gericht op Giorgio Chiellini. De 37-jarige aanvoerder speelde woensdagavond zijn 117de en laatste interland voor i Azzuri. Chiellini nam halverwege mei al op emotionele wijze afscheid van zijn geliefde Juventus.

??????????????????! ?? Eigenlijk gaat alle aandacht uit naar de fijne vooractie van Messi, maar de Inter-spits krijgt het doelpunt op zijn naam ??#ZiggoSport #Finalissima #ITAARG pic.twitter.com/XKUkRP9BhA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 1, 2022

Het begin was nogal stroef vanuit beide ploegen. Italië domineerde het eerste kwart van de wedstrijd, maar kreeg geen grote kansen. De eerste kans voor La Albiceleste was raak. Giovanni Di Lorenzo stapte te gretig in op een aanname van Lionel Messi, die hier vervolgens op handige wijze gebruik van maakte door knap weg te draaien. Daarna was de Argentijn niet meer bij te houden alvorens hij de bal panklaar terug legde op Lautaro Martinez. De Inter-spits liep de bal gemakkelijk binnen langs Gianluigi Donnarumma: 0-1.

Vlak voor rust verdubbelde de Argentijnen deze voorsprong met een prachtige goal. Lautaro Martinez nam de bal vanuit de lucht aan, draaide direct weg bij Leonardo Bonucci en stak de bal prachtig langs Chiellini richting Ángel Di María. De deze zomer transfervrije vleugelspeler rondde de aanval vervolgens af volgens zijn handelsmerk: een heerlijk wippertje met buitenkant links.

????????, wéér zo'n beauty van Argentinië! ??

Lautaro draait waanzinnig weg en Angel di Maria stift 'm over de kansloze Donnarumma heen ??#ZiggoSport #Finalissima #ITAARG pic.twitter.com/HtCcGrgQPM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 1, 2022

Na rust keerde Chiellini niet meer terug op het veld. Gelukkig vond zijn afscheid al voor de wedstrijd plaats, waardoor het ontbreken van een echte afscheidswissel geen smetje op de avond vormde. Het spel van Italië deed dat wel. De ploeg van Roberto Mancini was het na de dubbelslag van Argentinië voor rust ook na de pauze kwijt. Een terugspeelbal van Bonucci verdween op een haar na niet langs zijn eigen doelman, die zich bijna blesseerde om erger te voorkomen. Een moment dat symbool stond voor het onsamenhangend ogende Italië. Verder was het vooral genieten van een excellerende Messi. Het plezier straalde van de sterspeler af. Opvallend was de intense sprint van Messi bij de 0-3, die in de 94ste minuut nog volop vooruit dribbelde alvorens hij de bal assisteerde aan Paulo Dybala, die op zijn beurt de bal geplaatst langs Donnarumma schoof.

Argentinië mag zich met de overwinning van woensdagavond recordkampioen van de Finalissima noemen. Het duel werd voor deze editie slechts twee keer eerder gespeeld. In 1993 wonnen de Argentijnen de wedstrijd voor het eerst, in eigen land tegen Denemarken na penalty’s. Tijdens de eerste editie in 1985 was Frankrijk te sterk voor Uruguay in Parijs.