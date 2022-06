Degradatie zet streep door komst Carlos Vicens naar Heracles

Woensdag, 1 juni 2022 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:49

Carlos Vicens wordt toch niet de nieuwe trainer van Heracles Almelo. De club en de Spaanse oefenmeester hebben in onderling overleg besloten om het contract te ontbinden, zo maakt de degradant bekend. Vicens zou in Almelo de nieuwe hoofdtrainer worden, maar door de veranderende situatie bij de club is er gezamenlijk besloten om niet met elkaar in zee te gaan. Vicens werd aangesteld door Tim Gilissen, die eerder al het veld moest ruimen.

“Wij hebben uitvoerig met Carlos gesproken over de ontstane situatie na de degradatie van de club. Van beide kanten voelden we twijfels en twijfels kunnen we niet gebruiken", vertelt technisch directeur Nico-Jan Hoogma op de clubsite. "We moeten alles op alles zetten om Heracles Almelo te laten terugkeren naar de Eredivisie en daar hebben we alle focus voor nodig. Daarnaast kreeg Carlos de mogelijkheid om weer terug te keren naar Manchester City en dat willen wij hem niet ontnemen. De komende tijd gaan we op zoek om hier de juiste invulling aan te geven."

Vicens werd begin mei aangesteld als opvolger van de naar FC Groningen vertrokken Frank Wormuth. Heracles had op dat moment 34 punten verzameld en meende zo goed als veilig te zijn. Wat volgde was een reeks van vijf nederlagen en degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Vicens kwam uit de koker van Gilissen, de technisch directeur die na de degradatie vertrok bij de club uit Almelo. Het was daarom al de vraag of Vicens zou instappen bij Heracles. Nu is dus bekend geworden dat beide partijen in onderling overleg hebben besloten niet met elkaar in zee te gaan.

Bestuurslid Marnix Smit nam vorige week al een voorschot op het beëindigen van de samenwerking. "Tim heeft Carlos maandagavond op de hoogte gebracht van zijn vertrek. We hebben een contractuele overeenkomst en daarin is geen clausule opgenomen", vertelde Smit een week geleden tegen TC Tubantia. "Er is natuurlijk wel iets veranderd. Niet alleen bij ons, ook voor hem." Voor Heracles is het zaak om snel op zoek te gaan naar een vervanger voor Vicens. Onder meer de naam van Andries Jonker wordt genoemd rond Erve Asito.