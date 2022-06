‘Ik kon naar Ajax, maar AC Milan was op dat moment onwerkelijk’

Alexandre Pato had in het verleden de mogelijkheid om naar Ajax te verkassen, maar gaf de voorkeur aan AC Milan. Ook Barcelona en Real Madrid visten destijds achter het net. De Europese topclubs lagen in het verleden aan de voeten van het toptalent van weleer. Tegenwoordig verdient hij zijn brood in Amerika bij Orlando City. In gesprek met The Players' Tribune vertelt hij waarom de keuze in 2007 op Milan viel.

Pato werd al op zestienjarige leeftijd gecontracteerd door Internacional. Hij werd topscorer van de competitie en voldeed aan alle verwachtingen die ze in Brazilië van hem hadden. Het leverde hem in 2007 een droomtransfer naar AC Milan op. "Ik kon naar Barcelona, Ajax en Real Madrid. Waarom dan AC Milan? Heb je wel eens met ze op de PlayStation gespeeld? Ze waren onwerkelijk! Kaká, Seedorf, Pirlo, Maldini, Nesta, Gattuso, Shevchenko. En de echte Ronaldo. Ik moest met hem spelen. Wat een opstelling. Milan was toen hét team en had net de Champions League gewonnen."

Milan telde uiteindelijk 24 miljoen euro neer voor de aanvaller. "Ik dacht: wanneer gaat de eerste vlucht?", aldus Pato, die geen gelukkig begin kende in de Serie A. "Ik had een oogcontrole tijdens de medische tests en drukte met mijn handpalm te hard op mijn linkeroog. Toen ik hem weer open deed kon ik nauwelijks zien. Ik kreeg oogdruppels, maar ik verliet de kamer bijna blind. En wie stond daar te wachten? De grote Carlo Ancelotti. Hij zei: Tutto bene? Ik zei dat alles goed was, maar kon hem nauwelijks zien. Ik heb een foto met hem, waarop mijn ogen praktisch dicht zijn, haha."

Pato werd in zijn jeugdjaren beschouwd als een van de meest veelbelovende talenten ter wereld. Ancelotti vergeleek het vermogen van de aanvaller al eens met die van legendarische landgenoten als Kaká, Romário en Ronaldo. Naarmate zijn carrière vorderde kreeg Pato echter talloze terugkerende blessures die zijn hoeveelheid speelminuten hevig beperkten. Hij wordt om die reden door velen beschouwd als de speler die zijn aanvankelijke potentieel nooit heeft waargemaakt. Wel veroverde hij met Milan de landstitel in de Serie A in 2011.