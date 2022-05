Vijf rode kaarten in amateurduel: ‘En daar had Sneijder een flink aandeel in’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 08:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:08

Wesley Sneijder maakte op Hemelvaartsdag deel uit van een tumultueus verlopen wedstrijd tussen 'zijn' DHSC en vv DUNO in de Hoofdklasse. De voormalig middenvelder liet zich vanaf de bank nogal gelden tijdens de wedstrijd met maar liefst vijf rode kaarten. DUNO wist de confrontatie uiteindelijk met 2-1 te winnen door een doelpunt in de laatste minuut. Sneijder was als sponsor aanwezig in Doorwerth om zijn club te steunen.

Mounir El Hamdaoui, die al enige tijd uitkomt voor DHSC, en twee spelers van DUNO kregen al in de eerste helft een rode kaart van de scheidsrechter. "En daar had Sneijder vanaf de bank met zijn constante gepraat tegen scheids- en grensrechter een flink aandeel in", liet Gerrit-Jan Barten, trainer van de thuisclub, na afloop weten in gesprek met De Gelderlander. "Die zat er de hele tijd bovenop: 'heb je dat gezien?', riep hij tegen de grens bij onze eerste rode kaart. Natuurlijk zegt zo'n vent 'ja' tegen de recordinternational."

DUNO won in de slotfase van het opmerkelijke duel, met Ajax-supporter Julian Hensen die uitgroeide tot matchwinner. Hij is groot fan van de Amsterdamse club en heeft zelfs een tatoeage met het logo van Ajax op zijn bovenbeen laten zetten. "Ik heb zelfs een seizoenkaart daar, dit is echt een droom voor me", jubelde Hensen na afloop. "Dit is een sprookje, ja: al die jaren heb ik Sneijder zijn goals zien maken voor Ajax en voor Oranje, en nu ziet hij mij voor zíjn neus scoren."