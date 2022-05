Duel Westlandia tijdelijk gestaakt na ‘Jan Vertonghen-goal’: ‘Was geen bewussie’

Donderdag, 26 mei 2022 om 18:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:12

Het competitieduel tussen Westlandia en Hercules is donderdagmiddag na een vrij merkwaardige actie van Wesley Bransen gestaakt. De middenvelder van Westlandia scoorde per ongeluk na een scheidsrechtersbal. Het bijzondere doelpunt bleek niet genoeg voor de in degradatienood verkerende Naaldwijkers, die uiteindelijk met 6-3 onderuit gingen tegen titelkandidaat Hercules.

Met een uur op de klok was Brandsen bij een 3-1 achterstand van zo’n 35 meter per ongeluk trefzeker na een scheidsrechtersbal. De middenvelder wilde het speeltuig aan Hercules-doelman Pepijn Vonk geven, maar zag de bal over de sluitpost heen vliegen. “Ik wilde de bal gewoon terug naar de keeper van Hercules spelen maar de wind kwam eronder”, zegt Brandsen tegenover RTV Utrecht. “Ja, uiteindelijk valt-ie binnen. Ik vind dat die keeper hem gewoon had moeten hebben.” De doelpuntenmaker stelt dat hij niet bewust op doel schoot. “Het was zeker geen ‘bewussie’.”

Consternatie bij Hercules - Westlandia nadat de bezoekers uit een scheidsrechtersbal scoorden. Na een korte onderbreking mag Tyrone Fonville uiteindelijk de 4-2 vrij binnenschieten. ?? Live op Radio M (93.1 FM) #?? #NamenRugnummers pic.twitter.com/1Q9EzpW3AZ — RTV Utrecht Sport (@RTVUtrechtSport) May 26, 2022

Westlandia was na de merkwaardige treffer niet van plan om Hercules een doelpunt cadeau te geven, waarna de gemoederen op en rond het veld hoog opliepen. Het was voor scheidsrechter De Brito Roque reden om het competitieduel ongeveer een kwartier te staken. Na de afkoelperiode besloot Westlandia om de tegenstander alsnog de 4-2 te laten maken.

“Ik heb een hoop dingen gezien maar dit heb ik nooit meegemaakt", zei scheidsrechter Sander de Brito Roque na afloop. "Dat er commotie was is begrijpelijk na de belangen van beide ploegen. Ik heb binnen met beide trainers overlegd en een moreel beroep op ze gedaan. Westlandia was uiteindelijk heel meewerkend daarin." Het doelpunt van Bransen doet denken aan de treffer van Jan Vertonghen, die namens Jong Ajax tegen SC Cambuur in 2008 ook per ongeluk een scheidsrechtersbal tot doelpunt promoveerde. De beloftenploeg van Ajax rolde in tegenstelling tot Westlandia echter wel direct de rode loper uit voor Cambuur een goal terug te geven.