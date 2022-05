Nederlandse media zien één dissonant: ‘Zijn kale hoofd schampt de bal slechts’

Donderdag, 26 mei 2022 om 09:12 • Laatste update: 09:23

Feyenoord ging in de finale van de Conference League woensdagavond onderuit tegen AS Roma (1-0). Ook de Nederlandse media zagen de Rotterdammers verliezen in Tirana. Enkele spelers van Feyenoord worden door de ochtendkranten uitgelicht, waarin ook de trainer van de tegenstander uitgebreid aan bod komt. José Mourinho won met de Romeinen de eerste editie van de Conference League en deed dat op zijn eigen, karakteristieke manier.

“Zijn de Feyenoorders er toch ingestonken, in de val van José Mourinho”, trapt De Telegraaf af. “Waarin ook Ajax liep in 2017. De Portugees was na zijn ontslag in april 2021 bij Tottenham Hotspur afgeschreven als toptrainer, maar maakte zijn reputatie als Europese finalekoning een jaar nadien wederom waar.” Het voetbal waarmee de overwinning bereikt werd kan de chef voetbal van het dagblad Valentijn Driessen echter niet bekoren.

“Het blijft cynisch afbraakvoetbal wat Mourinho propageert en ook laat uitvoeren. Hoewel akelig om te zien en moeilijk tegen te spelen, is het niet verboden. ’We hoeven niet te winnen, maar mogen niet verliezen’ is Mourinho’s credo. Daarmee win je finales.” Driessen zag een aantal spelers niet hun gewenste niveau bereiken. “De van huis uit solide Trauner speelde een dramatische finale en dook half onder een voorzet door. Aursnes, normaal zo betrouwbaar, ging als een jonge juffrouw het duel in. Bijlow schatte de bal verkeerd in en zakte te vroeg door zijn knieën, waarmee hij Zaniolo de 1-0 op een presenteerblaadje gaf”, wordt opgesomd.

Het NRC ziet één absolute dissonant bij Feyenoord. “Gernot Trauner, dit seizoen toch een stabiele factor achterin bij Feyenoord, schat een lange bal van een Roma-verdediger verkeerd in. Zijn kale hoofd schampt de bal slechts, waardoor de Italiaan Nicolò Zaniolo in het strafschopgebied kan aannemen.” Ook benoemt de krant het succes van Mourinho, die zijn eerste prijs met Roma binnenhaalde. “Mourinho zal het als een uitdaging hebben gezien om die kast te vullen, toen hij afgelopen zomer aan zijn eerste seizoen begon bij AS Roma. Eén die alleen hij aan zou kunnen. De Portugees speelt zijn favoriete rol. Pept op waar nodig, daagt uit, zet zijn team op scherp. Bij een ploeg zonder echt grote namen gaat de aandacht ook sneller uit naar de trainer.”

De Volkskrant wekt sympathie voor de Feyenoorders. “Terwijl de AS Roma-spelers het in een aanpalende ruimte uitgilden van pret, moesten Feyenoord-doelman Justin Bijlow en trainer Arne Slot kort na de verloren finale woensdag net voor middernacht proberen een verklaring te vinden voor de 1-0 nederlaag in de Conference League-finale. Gemene deler: Feyenoord had gehoopt vooral voor rust beter voor de dag te komen.”