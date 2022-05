Van Gaal voegt nog een oud-Ajacied uit succestijd Ajax toe aan technische staf

Maandag, 23 mei 2022 om 15:05 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:28

Louis van Gaal heeft Martijn Reuser aan zijn technische staf toegevoegd voor het WK in Qatar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax wordt na Danny Blind en Edgar Davids de derde assistent van Van Gaal eind dit jaar in Qatar. Reuser is sinds 2014 bij de KNVB actief als coach van verschillende jeugdelftallen en staat te boek als groot trainerstalent. Van Gaal kent de oud-Ajacied nog van zijn tijd als trainer in Amsterdam, waar zij samen onder meer in 1995 de Champions League veroverden.

Reuser was afgelopen seizoen assistent-coach van Nederland Onder 16 en had hij de leiding over Nederland Onder 18. De eenmalig international wordt gezien als groot trainerstalent en wordt door Van Gaal beloond voor zijn prestaties en potentieel. Reuser krijgt komend seizoen de Onder 19 van Nederland onder zijn hoede en bereidt zich met een rol in de staf van coach Bert Klonterman voor op die functie door in juni de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Servië, Noorwegen en Oekraïne bij te wonen. Het Nederlands elftal speelt in juni wedstrijden tegen België (uit), Wales (uit), Polen (thuis) en nogmaals Wales (thuis) in het kader van de Nations League.

Louis van Gaal heeft zijn technische staf bij Oranje uitgebreid met Martijn Reuser https://t.co/pk4xEuVSM6 — Telesport Voetbal (@televoetbal) May 23, 2022

Ruim twee weken terug maakte de bondscoach bekend ook Davids aan zijn staf toe te voegen voor het WK. Van Gaal was destijds verheugd met de komst van Davids, die Henk Fraser opvolgde als assistent. “Nadat duidelijk was dat Henk Fraser zich met ingang van het komend seizoen volledig op FC Utrecht richt, heb ik Edgar gevraagd of hij mijn tweede assistent bij Oranje wilde worden. Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze rol op een prima manier gaat invullen. De spelers kunnen optimaal profiteren van zijn ervaring als international op onder meer vier internationale eindtoernooien", aldus Van Gaal.

Reuser speelde als voetballer voor Ajax, Vitesse, Ipswich Town, Willem II, RKC Waalwijk en NAC Breda. In Amsterdam kende hij grote successen door onder leiding van Van Gaal onder meer de Champions League en wereldbeker in 1995 te veroveren. Als trainer werkte Reuser onder meer als assistent bij NAC Onder 19 en ADO Den Haag Onder 17. Sinds 2014 bekleedt Reuser binnen de KNVB meerdere functies bij de nationale jeugdelftallen.