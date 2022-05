Monaco geeft in slotminuut direct CL-ticket weg en laat Marseille ontploffen

Olympique Marseille heeft zich zaterdagavond op het nippertje direct geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het team van Jorge Sampaoli stond voorafgaand aan de laatste speelronde net als AS Monaco op 68 punten, wat de strijd om de tweede plek in de Ligue 1 aan liet komen op doelsaldo. De Monegasken verspeelden echter in de slotfase een 1-2 voorsprong bij Lens, waardoor iedere zege voldoende was voor Marseille. Uiteindelijk boekte l'OM een afgetekende 4-0 overwinning op Strasbourg.

Olympique Marseille - Strasbourg 4-0

Olympique Marseille wist dat het met ruime cijfers moest winnen, daar het een verschil van drie goed moest maken als de concurrent óók wist te winnen. Na ruim een halfuur spelen opende Gerson het bal. L’OM combineerde fraai richting het vijandelijke doel, maar was slordig in de eindpass, zodat de bal bij de Braziliaan terechtkwam. Gerson dribbelde zichzelf naar een lastige hoek in het strafschopgebied en wist de bal knap achter Matz Sels te werken. De opponent van Feyenoord in de Conference League had lang moeite om het verschil groter te maken, tot Cengiz Ünder een kwartier voor tijd dan toch de marge verdubbelde. Ondanks dat wederom Gerson en invaller Cédric Bakambu de score naar vier tilden, leek Marseille gegeven de stand in Lens genoegen te moeten nemen met een plek in de derde voorronde van de Champions League. Uiteindelijk kon het team van Sampaoli toch juichen.

RC Lens - AS Monaco 2-2

AS Monaco wist dat het bij een overwinning vrijwel verzekerd was van de tweede plek. Het was echter de thuisploeg, die ook nog kans maakte om zich te plaatsen voor Europees voetbal, die op voorsprong kwam. Przemyslaw Frankowski verschalkte met een schot rond de penaltystip Alexander Nübel. Benoît Badiashile trok uit een corner de stand vijf minuten later weer gelijk.

Myron Boadu werd na een uur ingebracht door trainer Philippe Clement, die minuten later zag dat zijn ploeg op voorsprong kwam. Wissam Ben Yedder kopte op aangeven van Kevin Volland de club uit het prinsendom weer op voorsprong, waarmee deze Marseille leek af te troeven in de strijd om de tweede plaats. Diep in de blessuretijd schoot Ignatius Ganago op aangeven van Kevin Danso Lens echter op gelijke hoogte, waardoor Monaco weer zakte naar de derde plek en het zich volgend seizoen in de voorrondes van de Champions League zal moeten proberen te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Lille OSC - Stade Rennes 2-2

Bij het mogelijke afscheid van Sven Botman begon Lille OSC goed in eigen huis tegen Stade Rennes. Na elf minuten bracht Timothy Weah de Noord-Fransen op voorsprong met een kopbal van dichtbij. Rennes wist dat het punten moest pakken om zeker te zijn van plaatsing voor de Europa League en ging op zoek naar een treffer. Deze vond het vijf minuten voor rust, toen Benjamin Bourigeaud met zijn schot de rechterhoek vond. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, tot Weah een paar minuten voor tijd toesloeg met een nieuwe kopgoal op aangeven van Mehmet Zeki Celik. Diep in de blessuretijd wisten de bezoekers toch nog een punt uit het vuur te slepen door een kopbal van Serhou Guirassy, waarmee de ploeg een Europa League-ticket op de valreep binnen wist te slepen.

Stade Reims - OGC Nice 2-3

De bezoekers gingen op bezoek bij Stade Reims met Justin Kluivert en Pablo Rosario in de basis op zoek naar de drie punten, die nodig waren in de strijd om Europees voetbal. De ploeg uit Nice keek echter al snel tegen een 2-0 achterstand aan. Hugo Ekitike en Kamory Doumbia brachten Reims op rozen met hun doelpunten.Tot een kwartier voor tijd leek Nice kansloos in het Stade Auguste Delaune, tot spits Andy Delort de wedstrijd helemaal omdraaide.De Algerijn scoorde de aansluitingstreffer met een penalty, waarna hij op aangeven van Amine Gouiri zorgde voor een gelijke stand. Tien minuten voor tijd leek hij Nice met een kopbal naar een Europa League-ticket te brengen, maar door een late treffer van Stade Rennes bij Lille speelt de ploeg uit de havenstad volgend seizoen in de Conference League.