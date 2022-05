Luc Castaignos ziet zijn contract voortijdig verscheurd worden

Vrijdag, 20 mei 2022 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:17

Luc Castaignos staat niet langer onder contract bij OFI Kreta, zo maakt de Griekse club bekend. De 29-jarige spits lag tot medio 2023 vast, maar OFI heeft besloten om de verbintenis te verscheuren. Een enorme verrassing kan dat niet genoemd worden, daar Castaignos al sinds januari niet meer in actie kwam.

De voetbalcarrière van Castaignos zit al jaren behoorlijk in het slop. In januari 2021 tekende de voormalig aanvaller van Feyenoord in Griekenland, nadat zijn twee seizoenen bij het Zuid-Koreaanse Gyeongnam weinig succesvol geweest waren. Castaignos scoorde op Kreta in 24 competitieduels slechts 2 keer en merkte dat het geduld van de Griekse club begin 2022 op was.

Castaignos belandde drie keer achter elkaar op de bank en werd daarna helemaal niet meer in de wedstrijdselectie opgenomen. Het toptalent van weleer zag vanaf de tribune hoe zijn ploeg in de degradatiepoule van de Griekse competitie terechtkwam en daar vrij eenvoudig overleefde. Direct na de laatste wedstrijd van OFI tegen Volos (5-0 verlies) kon de spits zijn biezen pakken.

Het contrast tussen het stormachtige begin van de loopbaan van Castaignos en zijn huidige status in het topvoetbal is enorm te noemen. Met zijn eerste zeer succesvolle seizoen op het hoogste niveau bij Feyenoord verdiende hij in 2011 een toptransfer naar Internazionale. Een volledig mislukt jaar in Italië resulteerde al na een jaar in een verkoop aan FC Twente. Daar kende Castaignos nog drie goede jaren, maar zijn volgende avonturen bij Eintracht Frankfurt, Sporting Portugal en Vitesse (huur) liepen met nauwelijks doelpunten op een teleurstelling uit.