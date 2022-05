Davy Pröpper duikt half jaar na pensioen weer op op trainingsveld

Vrijdag, 20 mei 2022 om 07:29 • Tom Rofekamp

Davy Pröpper is voor het eerst sinds zijn vroegtijdige pensioen weer opgedoken op een voetbalveld. De oud-middenvelder van onder meer PSV en Vitesse houdt zijn conditie op peil bij tweededivisionist GVVV, waar Gery Vink aan het roer staat. De voormalig jeugdcoach van Ajax en assistent bij Willem II benadrukt echter dat het gaat om een 'vriendendienst' en een terugkeer voor Pröpper als prof allesbehalve in de maak is.

De dertigjarige Arnhemmer leverde begin januari zijn nog anderhalfjaar durende contract in bij PSV omdat hij 'het plezier in het voetbal langzaam verloor'. Dat ontdekte Pröpper bij Brighton & Hove Albion. "Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema. De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden heeft mij toen ook geen goed gedaan", liet de 19-voudig Oranje-international destijds weten op de clubwebsite van PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pröpper hoopte het plezier in het voetbal weer terug te vinden in Eindhoven, wat tevergeefs bleek. "Helaas is dat niet zo makkelijk gebleken, mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur. Toch heb ik me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee."

Vink licht in gesprek met De Gelderlander dat het slechts bij één training op de velden van het tegen degradatie vechtende GVVV zal blijven, maar wil een rentree van Pröpper als voetballer ook niet definitief uitsluiten. "Je weet nooit hoe dingen zich ontwikkelen, maar een terugkeer is totaal niet aan de orde."

Pröpper maakte zijn debuut als profvoetballer in het shirt van Vitesse, in januari 2010 tegen NEC. Zijn definitieve doorbraak volgde in het seizoen 2013/14, en in 2015 verdiende hij een transfer naar PSV. Ook in het shirt van de Eindhovenaren imponeerde de middenvelder, waardoor Brighton besloot het clubrecord te breken en dertien miljoen euro voor hem neer te tellen. In zijn vierde en laatste seizoen in Engeland belandde Pröpper op een zijspoor en PSV haalde hem terug naar Nederland. Aan die periode kwam dus vroegtijdig een einde, waarop Joey Veerman werd gehaald als zijn vervanger.