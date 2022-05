Derksen verrast Genee: Vandaag Inside kon sensationele transfer maken

Maandag, 16 mei 2022 om 22:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:32

Johan Derksen vertelt maandagavond dat hij met Wilfred Genee en René van der Gijp een aanbieding van de Publieke Omroep heeft gekregen. Tijdens de rentree van het programma Vandaag Inside lijkt de analyticus zijn mond voorbij te praten, want Genee reageert enigszins verbaasd op de mededeling van zijn collega. “Ik denk niet dat de Publieke Omroep dit fijn vindt”, stelt de presentator.

“Ik ben immuun voor wat de media over meldt, maar ik werd er wel uitgeschopt bij iedere instantie waar ik bij betrokken was”, vertelt Derksen, terugblikkend op de afgelopen periode waarin Vandaaag Inside was gestopt. “Ik werd overal gecanceld. Al ben ik daar nog niet eens van geschrokken. Waar ik wel van geschrokken ben is dat mensen, waarvan ik dacht dat het vrienden waren, reageerden op wat hysterische types op social media.”

“Wij wandelen altijd langs de afgrond, we zijn in de afgrond gedonderd en we kruipen er nu weer uit en gaan verder”, concludeert Genee. Derksen: “Oh jazeker, we gaan gewoon verder. Wat ik ook een reden vond om verder te gaan is dat je op een positie dat je echt geen kant meer op kunt. Ik dupeerde jullie als het programma op zou houden. Er werd mij ook gezegd dat er gezinnen werkloos zouden worden met gezinnen en studerende kinderen. Daarnaast kreeg ik iedere dag cadeau’s, berichten en hartverscheurende berichten van fans.”

Van der Gijp lijkt aan te geven dat hij kon leven met een vertrek van Derksen. “Ach Johan, je moet toch een keer ophouden. Je bent 74! Stop je niet dit jaar, dan zou je volgend jaar wel stoppen.” Derksen: “René, we hadden nog een fantastische aanbieding van de Publieke Omroep, want zij wilden nog jaren met ons door.” De onthulling wordt met verbazing aangehoord door Genee. “Ik denk niet dat de Publieke Omroep het fijn vindt dat je dit nu aan het vertellen bent, maar goed: dat moet je zelf weten.”