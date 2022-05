Jeugdexponent profiteert definitief van overstap Van Wonderen naar Heerenveen

Maandag, 16 mei 2022 om 16:38 • Tom Rofekamp

Andries Noppert is definitief speler van sc Heerenveen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De doelman maakt de overstap van Go Ahead Eagles en tekent een contract voor twee seizoenen in Friesland. Voor Noppert zal het voelen als overwinning, daar hij in de jeugdopleiding van Heerenveen zat, maar er aanvankelijk nooit in het eerste elftal wist door te breken. De 28-jarige sluitpost lijkt in dat kader profijt te hebben van de komst van huidig trainer bij Go Ahead Kees van Wonderen naar het hoge noorden.

Noppert maakte in zijn enige seizoen in dienst van Kowet flink indruk. De goalie begon nog als tweede keus achter Warner Hahn, maar kreeg de kans nadat de prestaties van laatstgenoemde tegenvielen. In zijn negentien duels over alle competities groeide Noppert uit tot absolute publiekslieveling, en met de geboren Fries onder de lat maakte Go Ahead het beste seizoen uit de clubhistorie door. Zo haalde de club uit Deventer de halve finale van de TOTO KNVB Beker en handhaafde deze zich moeiteloos in de Eredivisie. Go Ahead was zelfs nog lang in de race om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal, maar eindigde uiteindelijk als dertiende.

Technisch manager Ferry de Haan laat weten verheugd te zijn met de komst van Noppert, die volgens Omrop Fryslân en Voetbal International ook kon kiezen voor een overstap naar aartsrivaal SC Cambuur. "We zijn blij dat Andries ondanks meerdere keuzes ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij ons te vervolgen. Het is een doelman met kwaliteit en een goede persoonlijkheid. Na zijn vertrekt bij sc Heerenveen in 2014 heeft hij zich enorm ontwikkeld. Samen met Xavier Mous zal hij hier volgend seizoen de concurrentie aan moeten gaan."

Go Ahead was pas de eerste club waar Noppert een basisplaats wist af te dwingen. Na zijn vertrek bij Heerenveen kwam de doelman achtereenvolgens uit voor NAC Breda, Foggia, en FC Dordrecht voordat hij neerstreek in Deventer. Naast Noppert reist overigens ook assistent van Van Wonderen bij Go Ahead Paul Simonis mee naar Heerenveen. Samen met Ole Tobiasen en Peter Reekers maakt de 37-jarige Simonis het trio assistenten compleet.