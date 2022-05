Perez lyrischer dan ooit: ‘Geweldig! Dit is one of a kind... ik zeg: Barcelona'

Zondag, 15 mei 2022

Voor Kenneth Perez kan niemand anders dan Jurriën Timber verkozen worden tot speler van het jaar in de Eredivisie. De analist van ESPN is buitengewoon lyrisch over de twintigjarige centrumverdediger van Ajax, die zijn definitieve doorbraak in het topvoetbal beleefde en een tweede landskampioenschap op zijn naam schreef. "Ik kies Jurriën Timber", zegt Perez gedecideerd in Dit was het Weekend op ESPN. "Dat is... dat is... dat is geweldig."

Perez raakte dit seizoen betoverd door de kwaliteiten van Timber, samen met Lisandro Martínez het bijna onmisbare slot op de deur in Amsterdam. "Hij kan echt alles", aldus de Deen over Timber. "Wat ik vooral heel erg mooi vind is zijn ongelooflijke rust in álles wat hij doet. Hier zien we toevallig zijn goal tegen Willem II, dat vind ik dan het minst belangrijke voor een verdediger. Het gaat erom hoe hij situaties oplost. Je kan ver van je eigen doel spelen met hem omdat hij het met zijn snelheid en inzicht allemaal oplost. Ik heb het niet opgezocht, maar ik geloof dat die jongen negentien of twintig is. Nou, dat is..."

Timber maakte op 7 maart 2020 in de laatste wedstrijd voor de coronastop tegen sc Heerenveen zijn debuut voor Ajax en ontwikkelde zich vervolgens als een komeet. "Ik was toen hij doorkwam sceptisch", geeft Perez toe. "Ronald (de Boer, red.), onze oude collega, zei: 'Nou, nu komt er toch iemand aan...' Maar dat heeft hij wel vaker gezegd natuurlijk... en toen zagen we: een verdediger van 1,82 meter... Dan denk je: dat wordt lastig. Op dat moment word je natuurlijk om je oren geslagen met Fabio Cannavaro." De door Perez genoemde Italiaan won met zijn 1,76 meter zelfs de Ballon d'Or als centrumverdediger. "Maar dat is one of a kind, of zoiets. Ik denk dat Timber dat ook is. Goh! Ik heb zo genoten van hem."

Erik ten Hag zou volgens Engelse geruchten sterk overwegen om Timber mee te nemen naar Manchester United. Of de zesvoudig Oranje-international mee kan in het fysieke geweld van de Premier League? "Dat moet dus blijken", aldus Perez. "In de Champions League heeft hij het wel zeer goed gedaan, op één ding na: de momenten tegen Benfica", doelt hij op de tegendoelpunten die tot stand kwamen toen Timber ver naar voren was gegaan. "Maar voor de rest: hij ziet alles van tevoren, hij stelt zich overal op in. Je kan niet zeggen dat hij zoveel onderscheppingen heeft, want dat heeft hij bijna niet, omdat hij bijna altijd goed staat."

Perez denkt dat de Premier League niet de beste optie is voor Timber. "Ik zit naar Engeland te kijken, daar moet je wel uit iets ander hout gesneden zijn. Ik heb vandaag West Ham United - Manchester City (2-2) gekeken: totaal andere koek qua fysieke kracht. Dan kan Timber nog zo lekker aan de bal zijn..." Over welke club wél geschikt is kan Perez kort zijn: "Barcelona."