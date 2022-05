Mats Seuntjens vecht tegen de tranen in emotioneel interview over broer

Zondag, 15 mei 2022 om 17:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:25

Mats Seuntjens moest zondag na de overwinning van Fortuna Sittard op NEC (0-1) vechten tegen de tranen. De smaakmaker van Fortuna beleefde weliswaar een mooie middag omdat zijn club zich handhaafde in de Eredivisie, maar werd deze week ook geconfronteerd met het nieuws dat een tumor is geconstateerd bij zijn broer Ralf. Bij ESPN bevestigde Mats dat het ‘foute boel’ is voor zijn broer.

Seuntjens werd gevraagd hoe hij de afgelopen week heeft beleefd. “Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben overmand door emoties. Slecht nieuws gehad thuis, woensdag niet kunnen spelen toen we het konden afmaken (Seuntjens ontbrak vanwege een schorsing tijdens de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Vitesse, red.) en vandaag moet je weer opdraven en weet je wat je moet doen. Mijn held staat naast mij, naast de andere held die thuis zit.” Seuntjens gaf het interview met zijn arm om de schouder van matchwinner Zian Flemming.

“Ik heb hem gesproken. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het er op dit moment niet heel positief uitziet. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu kan zeggen”, snikt Seuntjens. De emoties van Seuntjens wijzen erop dat het ‘foute boel’ is, antwoordt de verslaggever. “Ja, maar Ralf is wel sterk. Dat weet iedereen en dat weet hij zelf ook. Het is niet positief, maar Ralf is heel erg sterk.” Het is volgens Seuntjens te vroeg om te zeggen of het levensbedreigend is.

“Hij heeft een vervolgonderzoek gehad in Nederland, daar kwamen meerdere dingen uit naar voren. Ze zijn meteen gestart met de behandeling. Hij heeft geloof ik bloedverdunners gehad. Ik heb er zelf geen verstand van en misschien treed ik nu te veel in detail. We hoopten op een geluk bij een ongeluk, maar het ziet er op dit moment niet heel goed uit.” Dat de ziekte van Ralf Seuntjens de groep aangrijpt, bleek ook uit de wijze waarop Flemming zijn doelpunt vierde. Hij knuffelde Seuntjens en toonde de naam van zijn ploeggenoot aan de camera.

Flemming noemt het 'heel knap' dat zijn ploeggenoot nog in staat is om te voetballen en wilde Ralf een hart onder de riem steken met zijn doelpuntviering. "Ik had het al een beetje bedacht, maar niet tegen Mats gezegd. Ik ken Ralf persoonlijk niet, maar ken Mats heel erg goed. We hebben een heftige week gehad met het team. Jordan Botaka verloor met Jody Lukoki zijn beste vriend. De vader van Ivo Pinto is veel te jong overleden. Een paar dagen later hoorden we het van Mats. Het raakt iedereen. Het helpt allemaal geen reet, maar ik wilde Ralf een steuntje in de rug geven."