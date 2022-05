Cruciale misser van Mahrez kan City het kampioenschap gaan kosten

Zondag, 15 mei 2022 om 16:57 • Tom Rofekamp

Manchester City heeft zondag peperdure punten gemorst in het heetst van de titelstrijd. Op bezoek bij West Ham United leek zich een absolute ramp af te spelen voor het team van Josep Guardiola, daar het op een 2-0 achterstand kwam. Na rust rechtten the Citizens echter de rug en sleepten een 2-2 gelijkspel uit het vuur. De koploper van de Premier League kreeg in de slotfase zelfs nog een uitgelezen kans op de overwinning, maar Riyad Mahrez stuitte bij zijn strafschop op Lukasz Fabianski. Daardoor geeft City Liverpool de gelegenheid om op dinsdag op één punt te komen met nog evenveel speelronden te gaan.

Het duel in het London Stadium stond in het teken van het afscheid van Mark Noble, die na achttien jaar in het eerste elftal zijn laatste thuiswedstrijd in dienst van West Ham beleefde.

De aanvoerder van the Hammers kreeg de handen op elkaar bij de aanwezige pers, door voor hen een stijlvol briefje achter te laten waarin ze uitvoerig bedankt werden voor de afgelopen jaren. Noble moest echter wel vanaf de bank toezien hoe City vanaf de eerste minuut het spel dicteerde. De openingstreffer van Jarrod Bowen kwam dan ook totaal uit het niets.

Een hoge bal van Pablo Fornals werd compleet verkeerd ingecalculeerd door de verdediging van de bezoekers, waardoor Bowen alleen op Ederson afkon. De topscorer van the Hammers omspeelde de Braziliaan kunstig en rondde knap af met links: 1-0. City ging op tweehonderd procent op zoek naar de gelijkmaker, maar pogingen van Kevin de Bruyne (tweemaal), Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko strandden allen naast, over of in de handen van Lukasz Fabianski. Het werd zelfs nog erger voor de koploper.

Bowen ontsnapte na een listig balletje van Michail Antonio wederom aan de City-defensie en verschalkte Ederson ditmaal met een lage schuiver in de verre hoek. Een horrorscenario leek zich voor te doen voor het team van Josep Guardiola, maar vlak na rust zorgde Jack Grealish voor weer wat adem. De middenvelder volleerde de aansluitingstreffer binnen na ongelukkig uitverdedigen van Rodri. City haalde de teugels nog maar eens aan, maar bleef Fabianski continu op zijn weg vinden. De selectie van Guardiola kreeg de bal niet achter de Pool; daar had het wat hulp van de opponent bij nodig.

Riyad Mahrez bracht de bal uit een vrije trap voor het doel van Fabianski en zag Vladimír Coufal deze ongelukkig achter zijn eigen doelman werken. Het was nog niet genoeg voor City; alleen een overwinning zou achtervolger Liverpool op een enigszins veilige afstand houden. Mahrez kreeg dé kans om daarvoor te zorgen. Gabriel Jesus ging neer na een charge van Craig Dawson en na een VAR-check kreeg City een strafschop toebedeeld. Mahrez ging achter de bal aan maar zag Fabianski geweldig redden. De bal ligt nu bij Liverpool, dat komende dinsdag op bezoek gaat bij laagvlieger Southampton. Noble mocht overigens de laatste tien minuten nog invallen bij West Ham, dat nog altijd in de strijd verwikkeld is om directe kwalificatie voor de Europa League.

