AZ - West Ham eindigt in schandalig slagveld: Soucek deelt klappen uit aan fans

Donderdag, 18 mei 2023 om 23:13 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:35

Supporters van AZ zorgen direct na afloop van de verloren halve finale in de Conference League voor veel onrust. Volgens commentator Wytse van der Goot vallen AZ-aanhangers na het laatste fluitsignaal familieleden en bekenden van de spelers van West Ham United aan. De Mobiele Eenheid moet in actie komen om de gemoederen te bedaren. Onder meer Tomás Soucek lijkt in te grijpen en klappen uit te delen aan de Alkmaarse fans.

Op het moment van de aanval laat de regie geen beelden zien, maar Van der Goot vertelt bij Veronica wat hij vanuit zijn commentatorpositie te zien krijgt. “Er wordt nog even angstig naar de hoek gekeken, waar het even onrustig wordt. De frustraties komen eruit daar. Het eindigt nu echt met onrust op de tribune. Juichende fans van West Ham worden door AZ-supporters belaagd. Er gebeurt van alles momenteel.”

“Spelers van West Ham bemoeien zich er nu ook mee, omdat familieleden van die spelers nu mogelijk aangevallen worden”, vervolgt de commentator. “Het zijn hele, hele, hele nare taferelen in Alkmaar: een massale knokpartij. Spelers en stafleden zien dat mensen die zij kennen belaagd worden. Een heel naar einde. Dit is heel lelijk. De ME komt nu het veld op... Het is ongelooflijk wat hier gebeurt.”

"Het wordt her en der wat onrustig. Vandaar dat de spelers van West Ham nu ook de andere kant op gaan", ziet ESPN-commentator Mark van Rijswijk tegelijkertijd. "Een triest einde voor wat een prachtige avond is. Het is zeer onrustig daar. Laten we hopen dat wat een prachtig Europees avontuur van AZ is geweest, niet op deze manier gaat eindigen. Laat de uitschakeling waardig zijn. Want het was een prachtig Europees avontuur vol hoogtepunten."