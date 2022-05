Jorge Messi zorgt voor vraagtekens met plotseling bezoek aan Barcelona

Zondag, 15 mei 2022 om 15:32 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:36

De aankomst van Jorge Messi op het vliegveld van Barcelona - El Prat zorgt voor opschudding in Spanje. Zondagmiddag wordt de vader en zaakwaarnemer van Lionel Messi gespot door los Jijantes FC, het Twitch-kanaal dat verbonden is aan Barça-watcher Gerard Romero. Bij de uitgang van het vliegveld beantwoordt Jorge Messi vier vragen over zijn zoon terwijl hij richting een auto snelt.

Zondag landt Jorge Messi aan het begin van de middag op het vliegveld nabij Barcelona, waar hij opgewacht wordt door diverse journalisten. In een tijdsbestek van 38 seconden geeft de vader van Lionel vluchtig antwoord op enkele vragen over de toekomst van de aanvaller van Paris Saint-Germain. “Het gaat goed met Lionel en hij is tevreden in Parijs”, laat Jorge direct weten. Vervolgens laat de belangenbehartiger enkele opvallende woorden vallen die direct opgepikt worden door de Spaanse media.

Afgaand op de vraag van een van de journalisten of ‘Leo ook op vakantie gaat naar Barcelona’, lijkt het erop dat Jorge in de hoofdstad van Catalonië is voor ontspanning. Op die vraag reageert hij ontkennend, maar vervolgens geeft Jorge wel aan dat hij hoopt dat zijn zoon ooit nog voor Barcelona zal gaan spelen. “Of Leo nog voor Barça zal spelen? Ik hoop het, ooit op een dag.”