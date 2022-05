Feyenoord zoekt contact met Vitesse: 'We willen zo'n breed mogelijk beeld'

Vrijdag, 13 mei 2022 om 14:50 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:25

Feyenoord heeft contact gezocht met Vitesse over de kwaliteiten en kwetsbaarheden van AS Roma. In de achtste finale van de Conference League was Roma over twee wedstrijden te sterk voor Vitesse; in de finale treedt de Serie A-club aan tegen Feyenoord. Hoewel zondag eerst nog de afsluitende competitiewedstrijd tegen FC Twente op het programma staat, is Feyenoord al bezig met de eindstrijd van 25 mei.

"We proberen zo veel mogelijk info te vergaren en daardoor is er ook contact geweest met mensen van Vitesse", erkent Slot vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie. "We willen een zo breed mogelijk beeld krijgen van die ploeg." Roma won met 0-1 in Arnhem, waarna Vitesse in de return een 0-1 voorsprong nam. Een verlenging leek aanstaande, maar werd afgewend door de gelijkmaker van Tammy Abraham in de blessuretijd.

Feyenoord is al zeker van de derde plek in de Eredivisie, maar ziet nog genoeg redenen om alles te geven tegen Twente. "Je wil de finale zo goed mogelijk ingaan. Het is fijn om met goed spel en overwinningen de finale in te gaan. We hebben woensdag tegen Go Ahead Eagles niet goed gespeeld, maar wel gewonnen. Het is belangrijk dat we zondag ook winnen en het seizoen volwaardig afsluiten in De Kuip."

"We gaan niet te veel uittesten in aanloop naar de finale", maakt Slot verder duidelijk over zijn strijdplannen. "Twente speelt al het hele seizoen in een 4-3-3-systeem terwijl Roma met vijf verdedigers speelt. Ik zie dus niet zoveel vergelijkingen voor die laatste wedstrijd." Volgende week gaat Feyenoord in de aanloop naar de finale nog op trainingskamp naar Portugal. Slot vliegt met zijn team op woensdag 18 mei van Rotterdam naar Lagos, waar vanaf woensdag tot en met zaterdag meerdere trainingen worden afgewerkt.