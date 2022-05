FC Twente op emotionele avond zeker van vierde plek door late goal Utrecht

FC Twente is zeker van de vierde plek in de Eredivisie. De ploeg van Ron Jans won met 3-0 van FC Groningen en concurrent AZ liet punten liggen bij AZ door een doelpunt in de blessuretijd: 2-2. Voorafgaand en tijdens het thuisduel van FC Twente met FC Groningen (3-0) van woensdagavond stond alles in het teken van Jody Lukoki, de voormalig speler van de Tukkers die maandag op slechts 29-jarige leeftijd overleed. Zoontje Jmillion (7) werd getroost door de spelers van Twente, die zonnebloem in een vaas plantten ter nagedachtenis aan hun voormalige teamgenoot. De trefzekere Vaclav Cerny toonde na zijn doelpunt een shirt met de naam van Lukoki erop aan het publiek in de Grolsch Veste.

FC Twente - FC Groningen 3-0

Na het fraaie eerbetoon aan Lukoki werd er gevoetbald in Enschede, met Dimitris Limnios die in de vijfde minuut werd gestuit door Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh. Na een halfuur spelen kwam de 1-0 van Twente er alsnog. Via Joshua Brenet en Ricky van Wolfswinkel kwam de bal terecht bij Cerny, die onberispelijk raak schoot in de linkerbovenhoek. De aanvaller vierde het doelpunt aan de zijkant met zijn medespelers en de technische staf, om gelijk daarna een shirt met daarop Lukoki en rugnummer 9 te tonen aan de toeschouwers in de Grolsch Veste.

Na rust stuitte Van Wolfswinkel op Leeuwenburgh en zag Cerny een ambitieus schot over het doel zeilen. Een van richting veranderd schot van Limnios had meer succes, want de bal ging via de lat over de doellijn: 2-0. Luttele minuten later besloot trainer Ron Jans om Cerny en Michel Vlap te vervangen door Virgil Misidjan en Jesse Bosch. Het slotakkoord kwam op naam van Limnios, die in minuut 82 simpel kon binnentikken nadat hij in de diepte was weggestuurd door Van Wolfswinkel. Een ruime zege dus voor Twente op de avond die in het teken stond van de veel te vroeg overleden Lukoki.

FC Utrecht - AZ 2-2

Door twee doelpunten van Vangelis Pavlidis, allebei op aangeven van Jesper Karlsson, kende AZ een droomstart. In de twaalfde minuut werd de bal opgepikt door Karlsson na een geblokkeerd schot van Pantelis Hatzidiakos. Vervolgens bezorgde Karlsson de bal aan Pavlidis, die de kans benutte: 0-1. Enkele minuten later knikte de spits binnen na een scherpe voorzet van Karlsson, die voortkwam uit een korte corner. AZ tikte de bal vervolgens ogenschijnlijk zorgeloos rond, maar Utrecht gaf zich nog niet gewonnen en kwam op 1-2. De aansluitingstreffer kwam op naam van Sander van de Streek, die acht minuten voor de rust toesloeg met een diagonale poeier.



De grootste kans op de gelijkmaker kwam na ruim een uur. Djevencio van der Kust leverde een scherpe voorzet op Hidde ter Avest, die vlak voor het doel kon afronden. Doelman Peter Vindahl stak echter een stokje voor de 2-2. Vanwege het gooien van vuurwerk werd het duel twee minuten voor tijd gestaakt door arbiter Jochem Kamphuis. Nadat de wedstrijd hervat, kreeg Willem Janssen een publiekswissel. Hij stopt na dit seizoen als voetballer. Meteen na de wissel, in minuut 94, werd het zelf 2-2: Anastasios Douvikas schoot van dichtbij raak nadat doelman Jensen volledig uit positie stond.