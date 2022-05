Toptalent Feyenoord verkiest profcontract boven overstap naar Ajax of PSV

Woensdag, 11 mei 2022 om 13:23 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:09

Toptalent Thijs Kraaijeveld staat op het punt om zijn eerste profcontract bij Feyenoord te tekenen. De felbegeerde middenvelder van de Onder 16 van de Rotterdammers slaat hiermee interesse van onder meer Ajax en PSV in de wind. Het Twitteraccount Feyenoord Youth Watcher, doorgaans goed ingevoerd over de jeugdopleiding van Feyenoord, meldt dat de vijftienjarige in de komende weken zijn eerste profcontract in Rotterdam zal tekenen.

Kraaijeveld werkt dit seizoen op Varkenoord zijn wedstrijden in de Onder 16 af. De rechtspoot, een aantal dagen geleden vijftien jaar oud geworden, speelt daardoor in een hogere leeftijdscategorie dan zijn leeftijdsgenoten. Volgens het Twitteraccount is de multifunctionele middenvelder 'overtuigd van een mooie toekomst in Rotterdam-Zuid'. De middenvelder gaat daarmee niet in op interesse van de overige traditionele topclubs in Nederland. Feyenoord Youth Watcher meldde vorige maand dat zowel Ajax als PSV op de loer lagen om de Feyenoorder vast te leggen, maar die lijken de strijd nu verloren te hebben. Kraaijeveld staat bijzonder hoog aangeschreven bij Feyenoord.

BREAKING NEWS! Top talent Thijs Kraaijeveld (15) rejects Ajax and will sign a contract with Feyenoord in the coming weeks. The U15 international is convinced of a bright future at the club. Kraaijeveld is a multi-functional midfielder who plays above his own age in U16. pic.twitter.com/CGn4xl3JQk — Feyenoord Youth Watcher (@Varkenoordfan) May 11, 2022

Eerder werd al bekend dat ook Shaqueel van Persie, de zoon van Robin, binnenkort zijn eerste profcontract bij Feyenoord zal tekenen. Shaqueel speelt zijn wedstrijden, net als Kraaijeveld, in de Onder 16 van de Rotterdamse club. Saillant detail is dat zijn vader assistent-trainer is van het elftal, dat wordt geleid door trainer Brian Pinas. “Hij scoort steeds vaker en heeft inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor Nederland Onder 16”, rept Feyenoord Youth Watcher enthousiast over Van Persie. Eerder voetbalde de vleugelaanvaller al in de jeugdopleidingen van zowel Fenerbahçe als Manchester City, toen hij met zijn vader meereisde tijdens diens periodes in Turkije en Engeland.