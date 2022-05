Devyne Rensch neemt bij kapper voorschot op 36ste titel: ‘Ready’

Dinsdag, 10 mei 2022 om 23:27 • Laatste update: 23:40

Devyne Rensch gaat er vanuit dat Ajax woensdag de landstitel in de wacht sleept. De Amsterdammers hebben aan een zege op sc Heerenveen genoeg om voor de 36ste keer gekroond te worden als beste van de Eredivisie. Rensch heeft alvast een voorschot genomen op het kampioenschap. De verdediger heeft zich dinsdag laten opfrissen bij de kapper door de drie Andreskruisen in zijn haar te laten verwerken. 'Ready', is zijn passende toevoeging.