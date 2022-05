Dinsdag, 10 mei 2022 om 11:40 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:49

Marcelo is aan het begin van dit seizoen om een wel heel opmerkelijke reden weggestuurd bij Olympique Lyon. De voormalig PSV’er werd volgens L’Équipe bij de club van trainer Peter Bosz ‘persona non grata’, nadat hij een scheet liet in de kleedkamer. Begin dit jaar kwam het tot een breuk tussen Lyon en Marcelo.

In augustus werd Marcelo verbannen bij de eerste selectie van les Gones. De verdediger zou door ‘ongepast gedrag’ na de wedstrijd tegen Angers (3-0 verlies) niet meer welkom zijn. Wat er precies was voorgevallen werd niet bekend gemaakt door de club, maar L’Équipe meldt nu in een seizoensanalyse de details. De mandekker zou namelijk een scheet hebben gelaten in de kleedkamer.

