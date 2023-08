Marcelo veroorzaakt horrorblessure, krijgt rood en barst in tranen uit

Woensdag, 2 augustus 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:49

Marcelo heeft dinsdagnacht in tranen het veld verlaten tijdens het Copa Libertadores-duel tussen Fluminense en Argentinos Juniors (1-1). De linkervleugelverdediger, clubicoon van Real Madrid, kwam bij een actie ongelukkig op het onderbeen van zijn tegenstander terecht en veroorzaakte daarmee een horrorblessure. De schuldbewuste Marcelo kreeg rood en liep geëmotioneerd van het veld.

Op beelden op internet is te zien hoe Marcelo na een slalom langs de zijlijn de bal onder zijn linkervoet haalt, waarna hij zijn standbeen op het onderbeen van tegenstander Luciano Sánchez plant. Laatstgenoemde komt daardoor volledig vast te staan en schreeuwt het uit van de pijn. Het been van de rechtsback klapt volledig dubbel.

Waarschuwing: onderstaande video bevat schokkende beelden:



Imagen sensible. Que entrada de Marcelo pic.twitter.com/cSyNuUCzYc — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) August 2, 2023

Marcelo, die voor de 'overtreding' een rode prent zag, heeft meteen na afloop van het duel zijn excuses aangeboden. "Ik heb vandaag op het veld een heel naar moment moeten beleven. Ik heb per ongeluk een collega verwond. Ik wil je een zo goed mogelijk herstel wensen, Luciano Sánchez. Alle kracht van de wereld!" Verwacht wordt dat Sánchez een revalidatie van negen tot twaalf maanden tegemoetgaat.

Marcelo was overigens niet de enige speler die vroegtijdig naar de kant werd gestuurd. Ook doelman Alexis Martin haalde het einde van de wedstrijd niet. Het incident rond Marcelo deed zich tien minuten na rust voor. Het duel eindigde door twee late treffers in een 1-1 gelijkspel. Volgende week is de return. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales.