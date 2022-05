Erik ten Hag zet Ajacied op zijn plek zonder de naam te noemen

Zondag, 8 mei 2022 om 17:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:37

Erik ten Hag kan leven met het 2-2 gelijkspel in het Eredivisie-duel met AZ. Zondagmiddag zag het er even naar uit dat Ajax onderuit zou gaan in Alkmaar, maar Edson Álvarez bezorgde zijn ploeg met een rake kopbal in de 86ste speelminuut de gelijkmaker. Na afloop wijst Ten Hag voor de camera van ESPN invaller Steven Berghuis als hoofdschuldige aan bij de tweede treffer van AZ.

“In de eerste helft dicteerden wij”, begint de trainer van Ajax. “Het veldspel was in fasen vrij goed. Het was een hele intense wedstrijd van beide kanten. De 2-2 was uiteindelijk een terechte uitslag. Het positiespel was bij vlagen heel aardig, al was ik er in de tweede helft niet tevreden mee. De wil om vrij te lopen en elkaar opties te geven. 2-2 op bezoek bij AZ is gewoon een goede uitslag en we hebben het stuur nog in eigen hand. Het is nu zaak de spirit hoog te houden, positief te blijven en erin te blijven geloven.”

Een doelpunt dat gevierd wordt in Alkmaar en Eindhoven! @AZAlkmaar komt via Vangelis Pavlidis langszij. #?? #azaja #deontknoping pic.twitter.com/NIeV15F6JX — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022

Ten Hag stoorde zich met name aan de wijze waarop de twee tegendoelpunten tot stand kwamen. Bij de gelijkmaker van AZ leed Sébastien Haller balverlies, waarna Owen Wijndal een voorzet bij Vangelis Pavlidis kon bezorgen. De Griekse spits liet Daley Blind, die te laat bij de bal was, kansloos: 1-1. Ook bij de 2-1 van de Alkmaarders ging de defensie van Ajax niet vrijuit. Ditmaal kreeg Hakon Evjen alle tijd en ruimte om op de hoek van het zestienmetergebied een voorzet van Jesper Karlsson af te ronden. Invaller Berghuis liet zijn man lopen.

“Dat we beter moeten verdedigen, is duidelijk. Maar zeker bij die tweede goal: dat mag echt niet gebeuren. Het gebeurt uit een spelhervatting en het is gewoon een kwestie van dekken. Je moet gewoon doordekken en bij je man blijven totdat de situatie klaar en onder controle is. En degene die hem laat lopen weet het zelf wel”, doelt de oefenmeester op Berghuis. Op de persconferentie voegt Ten Hag eraan toe dat de aanvaller eerder ook al tegen PSV dekkingsfouten maakte.