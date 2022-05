Amin Sarr staat op in slotfase en dompelt Vitesse in rouw met dubbelslag

Zondag, 8 mei 2022 om 16:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:29

Vitesse heeft zondag in een niet al te spectaculaire ontmoeting met 1-2 verloren van sc Heerenveen. In de beginfase van de ontmoeting in Arnhem lag het spel kort stil vanwege het afsteken van rookbommen op de tribune, tot woede van de leiding van Vitesse. Het duel werd echter snel hervat en het enige doelpunt van de eerste helft kwam in de blessuretijd van de eerste helft: een door Matus Bero benutte strafschop. Heerenveen rechtte de rug na rust en pakte alsnog de volle buit in GelreDome dankzij uitblinker Amin Sarr.

Thomas Buitink, die voorafgaand werd gehuldigd vanwege zijn honderdste wedstrijd namens Vitesse, had zijn ploeg in de derde minuut al op voorsprong kunnen schieten. De jubilaris zag zijn inzet echter over het doel van Heerenveen vliegen. Na tien minuten spelen in Arnhem werd arbiter Richard Martens door de VAR naar de kant geroepen voor een check. Hij besloot uiteindelijk om Tibor Halilovic geel te geven voor zijn charge op Bero. Na een kwartier spelen besloot Martens om even te stoppen vanwege rookbommen op een van de tribunes in GelreDome, de derde keer dit seizoen dat Vitesse-fans betrokken zijn bij een incident met vuurwerk. Na een korte onderbreking gingen beide ploegen weer verder.

Anas Tahiri zorgde halverwege de eerste helft voor het eerste gevaar namens Heerenveen. Na een technisch hoogstandje van de middenvelder belandde de bal op de lat. Kort daarna liet Loïs Openda aan de andere kant een grote kans onbenut. Ploeggenoot Sondre Tronstad zag een volley uit een afgeslagen voorzet net naast het Heerenveen-doel verdwijnen. In de slotfase van de eerste helft kwam de voorsprong voor Vitesse er alsnog. Jacob Rasmussen werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Milan van Ewijk, waarna de bal op de stip kwam te liggen. Een check bij de VAR bracht geen verandering in het besluit van Martens. Rasmussen moest overigens geblesseerd het veld verlaten. Het was Bero die Erwin Mulder vervolgens de verkeerde kant opstuurde: 1-0.

In de eerste minuut na rust tikte Mulder een schot van de ingevallen Daan Huisman over de lat. Diezelfde Huisman had pech dat zijn inzet twee minuten later van de lijn werd gehaald door de Friese defensie. Het eerste gevaar van Heerenveen kwam in minuut 56, met Lucas Woudenberg die overkopte uit een hoekschop. Enzo Cornelisse leek met nog twintig minuten te spelen een goede kans op de 2-0 te krijgen, maar de alerte Mulder bracht op tijd redding. Vitesse leek op weg naar een belangrijke thuisoverwinning, maar de gasten uit Heerenveen hadden andere plannen.

De ingevallen Anthony Musaba legde op tijd breed op Sarr, die Heerenveen op gelijke hoogte bracht met een bekeken schuiver. De Zweedse aanvaller maakte zijn heldenrol compleet door in de 83ste minuut ook de 1-2 aan te tekenen. De doelpuntenmaker deed dat niet in buitenspelpositie, zo gaf de VAR al snel aan. De held van Heerenveen werd kort daarna afgelost door Siem de Jong. Met nog vier minuten op de klok faalde Sydney van Hooijdonk opzichtig met een mislukt schotje van dichtbij, tot ergenis van de spits zelf. De misser kwam het zegevierende Heerenveen uiteindelijk niet duur te staan.