Oranje? Kersverse Premier League-klant acht de kans klein: ‘Te lang uit beeld’

Zaterdag, 7 mei 2022 om 11:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:56

Kenny Tete verwacht niet op korte termijn terug te keren bij het Nederlands elftal. De verdediger van Fulham stond maandag in de basis bij de wedstrijd tegen Luton Town (7-0 winst) waarin the Cottagers zich officieel kroonden tot kampioen in de Championship. Daarmee promoveert Tete naar het hoogste niveau in Engeland, wat zijn kansen op een nieuwe uitverkiezing voor Oranje aanzienlijk lijkt te vergroten. Tete zelf schat zijn perspectief echter een stuk minder rooskleurig in.

De veertienvoudig international deed dit seizoen in negentien wedstrijden mee in de Championship, waarvan veertien als basisspeler. Afgelopen maandag kwam hij zelfs nog tot scoren. Mede vanwege blessureleed bleef Tete's aandeel in de titel daardoor beperkt. Desondanks lijkt zijn speeltijd op perspectief niet onaardig, en daarmee een hernieuwde uitverkiezing voor het Nederlands elftal allerminst uitgesloten. Tete stelt in gesprek met Voetbal International er 'eerlijk gezegd niet mee bezig te zijn'.

"Dat zei ik hiervoor ook wel eens, maar toen was ik er toch stiekem mee bezig", erkent de voormalig Ajacied. "Dit keer niet. Ik kijk nog steeds naar elke wedstrijd, maar ik denk dat voor mij nu het moment is aangebroken om fit te blijven en lekker te genieten. Van daaruit kijk ik wel wat er komt. Natuurlijk zou ik het mooi vinden, maar ik koester geen revanchegevoelens." Tete speelde zijn laatste interland in maart 2021, toen hij onder Frank de Boer 69 minuten kreeg in het WK-kwalificatieduel tegen Turkije (4-2 verlies).

Huidig bondscoach Louis van Gaal nam echter nog geen contact op met de vleugelverdediger. "Nee, daarvoor ben ik denk ik te lang uit beeld. Ik moet gewoon zorgen dat ik fit blijf en dan zien we wel. Die blessures hoop ik in ieder geval achter de rug te hebben. Na dit seizoen kan het niet erger, toch?" Sinds zijn komst van Olympique Lyon in september 2020 kwam Tete tot 43 duels op Craven Cottage, waarin hij tweemaal scoorde. In zijn debuutjaar degradeerde Tete nog direct uit de Premier League, maar keert dus al na één seizoen terug op het hoogste niveau in Engeland.