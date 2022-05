PSV heeft twee sterkhouders terug, maar mist Ramalho tegen Feyenoord

Vrijdag, 6 mei 2022 om 14:50 • Shane Jebbink • Laatste update: 14:50

PSV kan tegen Feyenoord weer beschikken over Mario Götze en Noni Madueke. De twee aanvallers stonden op de lange blessurelijst bij de Eindhovenaren maar zijn weer fit verklaard voor het belangrijke treffen in De Kuip, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Tegenover de terugkeer van het tweetal staat de afwezigheid van André Ramalho. Roger Schmidt hoopte dat de Braziliaan weer inzetbaar was tegen Feyenoord, maar de wedstrijd komt te vroeg voor de verdediger.

De trainer van PSV moest in het thuisduel met Willem II van vorige week (4-2 winst) ook al enorm schuiven in zijn basisopstelling. Götze ontbrak door ziekte, maar is nu weer hersteld. Madueke zat al langer in de lappenmand door een spierblessure die hij opliep op 10 april in de wedstrijd tegen RKC (2-0 winst), maar is ook weer van de partij tegen Feyenoord. De Eindhovenaren beschikken sowieso over een lange lijst aan afwezigen. Phillip Mwene, Olivier Boscagli, Ryan Thomas, Armando Obispo en Yorbe Vertessen komen dit seizoen niet meer in actie voor PSV. Carlos Vinicius viel zondag tegen Willem II uit en voegt zich toe aan het rijtje.

Ramalho is nog niet uitgesloten voor het hele seizoen, maar de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord komt te vroeg voor de centrumverdediger. Hij ontbrak al een langere tijd door een zware enkelblessure, maar leek te zijn teruggekeerd. Hij speelde mee tegen FC Twente, RKC en Cambuur, maar moest de wedstrijd tegen Willem II door een terugval laten schieten. Ook het duel met Feyenoord zal Ramalho niet op het veld meemaken.

Als PSV nog kans wil maken op de titel zal het zondag in De Kuip moeten winnen van Feyenoord. De ploeg van Schmidt heeft met nog drie duels te spelen een achterstand van vier punten op Ajax. PSV treft ook nog NEC in het Philips Stadion en gaat nog op bezoek bij PEC Zwolle in competitieverband. Concurrent Ajax speelt zondag de zware uitwedstrijd in Alkmaar tegen AZ, waarna de Amsterdammers tegen sc Heerenveen spelen in De ArenA. In de slotwedstrijd van het seizoen gaat Ajax op bezoek bij Vitesse.