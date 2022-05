Eran Zahavi maakt vertrek bij PSV bekend: ‘Er zijn moeilijke dingen gebeurd’

Woensdag, 4 mei 2022 om 17:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:47

Eran Zahavi gaat vertrekken bij PSV. Aan het begin van deze maand werd zijn aflopende contract formeel opgezegd, waardoor het afscheid al ophanden leek. Volgens eerdere berichtgeving van de regionale krant was een langer verblijf alleen mogelijk tegen een sterk verlaagd salaris, maar zover zal het niet komen. In gesprek met Omroep Brabant maakt de spits zijn vertrek kenbaar.

"Onderling is besloten dat dit het juiste moment is om te vertrekken. Ik heb een geweldige tijd hier gehad. Ik hou van deze club. Natuurlijk waren er ups and downs, maar ik ga de mooie dingen herinneren", maakt Zahavi duidelijk. "Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Maar ik vertrek ook vanwege mijn familie. Wij zijn toe aan een nieuwe plek. Natuurlijk zijn er in de afgelopen twee jaar dingen gebeurd. Die waren moeilijk. Maar het is tijd om door te gaan. Onze tijd hier zit erop." Zahavi was tweemaal slachtoffer van een inbraak in zijn woning in Amsterdam; de eerste keer werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden, terwijl de aanvaller zelf niet thuis was. De gebeurtenissen hadden een flinke impact op de Israëliër en zijn gezin.

Zahavi had in januari een aanbieding van Olympiacos op zak, maar bleef destijds bij PSV. Momenteel is het Braziliaanse Botafogo volgens het Eindhovens Dagblad een serieuze kandidaat om Zahavi in te lijven, al willen de 34-jarige spits en zijn zaakwaarnemer daar niet op ingaan. Zahavi streek twee jaar geleden neer in Eindhoven. Hij kwam over van Guangzhou R&F en was sindsdien goed voor 35 goals en 15 assists in 76 duels. Zahavi streek in twee seizoenen liefst zes miljoen euro op (zo bleek eerder uit gelekte stukken van de FIFA), waarvan vier miljoen euro overigens uitbetaald werd als tekenpremie. Op papier strijkt Zahavi dus één miljoen euro per seizoen op, maar voor dat bedrag wilde PSV niet verder.

De zoektocht naar een nieuwe spits is al gestart. Een naam die onlosmakelijk verbonden is met PSV is Luuk de Jong, zo meldde het Eindhovens Dagblad onlangs al. De spits van Barcelona, die gehuurd is van Sevilla, hoeft onder Xavi niet op heel veel speelminuten te rekenen en kan in Eindhoven opnieuw het boegbeeld van de club worden. Andere namen die het regionale dagblad noemt zijn Wout Weghorst, Sam Lammers (door Atalanta verhuurd aan Eintracht Frankfurt) en Joshua Zirkzee. Weghorst strijkt echter een aanzienlijk salaris op bij Burnley, terwijl Lammers met enige onenigheid is vertrokken bij PSV en om die reden ook geen logische keuze lijkt. Zirkzee heeft bij Bayern München, dat de jongeling nu verhuurt aan Anderlecht, een contract dat slechts één jaar doorloopt en lijkt een reële optie.