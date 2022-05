Opgeleefde PSV'er heeft nieuw aanbod uit de Bundesliga liggen

Woensdag, 4 mei 2022 om 11:32 • Laatste update: 11:50

De kans bestaat dat Ritsu Doan volgend seizoen aan een nieuw avontuur begint in de Bundesliga. De Japanner, afgelopen weekend nog trefzeker in de competitiewedstrijd van de Eindhovenaren tegen Willem II (4-2), geniet serieuze interesse van 1. FSV Mainz 05. De eerste gesprekken tussen beide clubs over een overstap van de 23-jarige buitenspeler zouden al zijn gevoerd, zo weet het Duitse BILD te melden. Doan speelde eerder in Duitsland voor Arminia Bielefeld, dat hem huurde van PSV.

Doan heeft in Eindhoven nog een contract dat hem tot medio 2024 aan PSV verbindt, maar de huidige nummer twee van de Eredivisie zou desondanks bereid zijn om te praten over een vertrek van de aanvaller. Doan werd vorig seizoen door PSV verhuurd aan Arminia Bielefeld, waar hij met 5 doelpunten in 34 wedstrijden de aandacht van Mainz wist te trekken. Bielefeld probeerde afgelopen zomer al tevergeefs om Doan over te nemen. Uiteindelijk besloot PSV hem binnenboord te houden en een nieuwe kans te geven in de voorbereiding op het huidige seizoen.

Mainz zal wel een transfersom moeten betalen voor Doan, daar hij nog een tweejarig contract heeft bij PSV. De Eindhovenaren maakten in 2019 liefst 7,5 miljoen euro voor hem over naar FC Groningen. Volgens BILD zijn er gesprekken gaande om over een overstap te praten. Mainz, afgelopen week nog succesvol met een 3-1 overwinning op Bayern München, is met een negende plaats bezig aan een verdienstelijk seizoen en kan de blik al voorzichtig op volgend seizoen richten. Trainer Bo Svensson is op zoek naar aanvallende versterking en ziet het liefst een speler komen die uit de voeten kan op de vleugels en daarnaast goed is in de één-tegen-één-duels. Doan zou volgens de Duitsers perfect in dat profiel passen.

Groningen huurde Doan in het seizoen 2017/18 van het Japanse G-Osaka, waarbij de Noorderlingen een optie tot koop in het contract hadden opgenomen. De Trots van het Noorden hoefde na een succesvol eerste seizoen niet lang na te denken en lichtte de optie in het contract. Doan was daarna nog één seizoen actief in Groningen, waarna hij de overstap naar Eindhoven maakte. In Groningen wist de aanvaller in 63 wedstrijden 15 doelpunten te maken, en was hij goed voor 7 assist. Dit seizoen maakte hij in 37 wedstrijden zijn opwachting voor de bekerwinnaar, waarin hij goed was voor 10 doelpunten.