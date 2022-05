NAC straft Hilterman na curieuze uitspraken op kampioensfeest Emmen

Zondag, 1 mei 2022 om 12:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:06

Jeredy Hilterman is door zijn club NAC Breda per direct uit de selectie gezet. De spits flirtte vrijdag op het kampioensfeest van FC Emmen openlijk met zijn oude werkgever en gaf onder meer aan spijt te hebben van zijn overstap naar de Bredase club deze winter. “Ik ben ook een mens en heb een fout gemaakt”, zo is te horen op de beelden die ESPN maakte tijdens de kampioensfestiviteiten in Emmen. Hilterman ligt overigens tot medio 2024 vast in Breda.

NAC zal het in de laatste fase van het seizoen moeten doen zonder Hilterman, nadat hij naar aanleiding van zijn uitspraken op het kampioensfeest van Emmen door de clubleiding uit de selectie is gezet. De aanvaller maakte deze winter de overstap van Emmen naar NAC, maar lijkt daar een halfjaar later alweer spijt van te hebben. “Ik ben ook een mens en heb een fout gemaakt”, zo sprak de spits de supporters van Emmen toe tijdens de huldiging, om de Emmen-fans vervolgens te vragen waar zij de spits volgend jaar het liefst zien spelen. “Waar moet Hilterman naartoe?! Naar welke club?!”, zo vroeg Hilterman de fans, die daarop een duidelijk antwoord hadden. “Emmen!”

De opvallende speech van NAC-speler Hilterman op het kampioensfeest van FC Emmen?? pic.twitter.com/qebFHjaqkL — ESPN NL (@ESPNnl) May 1, 2022

“Je weet niet wat de toekomst gaat brengen, maar ik heb een heel goed gevoel bij deze club”, zo begon de goalgetter zijn verhaal voor de camera van ESPN. “Deze club zal altijd in mijn hart blijven.” Toen de verslaggever Hilterman vroeg of de aanvaller het lastig vond om als speler van NAC zijn oude werkgever te zien promoveren naar de Eredivisie, was dit het duidelijke antwoord: “Ik zit met een heel ander gevoel bij NAC. Ik sta onder contract bij NAC, maar je weet nooit wat er in de transferperiode kan gebeuren. Mijn gevoel ligt bij Emmen.” Op de vraag of de spits misschien liever in Emmen was gebleven, was het antwoord van de spits daarop duidelijk. “Ja, achteraf. Ik heb bij deze club in korte tijd een heel goed gevoel gekregen. Bij NAC is dat wat minder. Dat zegt niet dat ik geen gevoel heb bij NAC, maar bij Emmen is dat toch wat meer.”

De clubleiding van NAC heeft laten weten het laatste deel van het seizoen zonder te spits uit te spelen. “Jeredy Hilterman wordt naar aanleiding van verbale uitingen tijdens het kampioensfeest van FC Emmen per direct buiten de groep gelaten. Zijn gedrag helpt niet in het groepsproces met het oog op het behalen en succesvol zijn in de play-offs. Daarom zal Jeredy voorlopig niet deelnemen aan groepsactiviteiten”, zo luidt het statement van de club uit Breda. De club speelt nog een uitwedstrijd bij Excelsior, waarna de play-offs om promotie/degradatieplekken van start zullen gaan. Plaatsing voor de play-offs is nagenoeg zeker voor NAC na de 3-0 winst van afgelopen vrijdag op TOP Oss, dat drie punten boven de Graafschap staan. Als het Almere City niet lukt om twee punten in te lopen in de periodestand op Eindhoven is de ploeg uit Breda sowieso al geplaatst voor de play-offs.