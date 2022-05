Vink ziet Ajacied opleven: ‘Hij was vastgeroest en totaal niet in vorm’

Zondag, 1 mei 2022 om 11:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:10

Marciano Vink snapt wel waarom Erik ten Hag Ajax tegen PEC Zwolle (3-0) in een 4-4-2-systeem liet opereren, in plaats van het gebruikelijke systeem met drie aanvallers. De analist was niet bepaald onder de indruk van de koploper in de afgelopen weken en vindt net als Ten Hag dat er iets moest veranderen. Volgens Vink kwamen de wijzigingen het spel van aanvoerder Dusan Tadic alleen maar ten goede.

"Men ziet ook dat er iets moest gebeuren", zo opent Vink zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Kijk, Tadic zal wel met de trainer gesproken hebben. Want Tadic was in de afgelopen maand, afgelopen weken, laat ik het daar op houden, vastgeroest en totaal niet in vorm. Eigenlijk werd het steeds slechter dan dat er iets van leven inzat. En nu had hij een wat vrijere rol en ik denk dat hem dat ook wel in deze fase van de competitie beter ligt. En het ligt Ajax beter, want ze missen wel diepte met Antony. Met Antony missen ze vrij veel diepte, maar ook iemand die een tegen een iemand kan uitspelen. Want dat mis je eigenlijk ook een beetje in dit team", zo oordeelt Vink.

"Maar er moest iets gebeuren. En of het nou 4-4-2 is of heel dynamisch en in een keer 4-3-3. Iedereen liep overal voorin. Ik zag opeens zelfs Sébastien Haller heel lang linksbuiten staan", verwijst Vink naar het duel met PEC van zaterdagavond. "Het was denk ik een bepaalde modus die ze moesten doen. Want het klopte niet. En ook wat Gerard (Nijkamp, technisch directeur Sparta Rotterdam, red.) zei, ook tegen Sparta werd het heel plichtmatig. Het oogde vermoeid." Wim Jonk, voormalig jeugdtrainer van Ajax, krijgt daarna de vraag van Hans Kraay junior of het acceptabel is dat men in een 4-4-2-systeem opereert.

"Als je veel spelers en automatismen mist en je speelt voor de prijzen, dan kan je op een gegeven moment ergens naar zoeken om bepaalde energie weer in je team te krijgen", aldus de trainer van het gepromoveerde FC Volendam. "Nou, dat heeft hij (Ten Hag, red.) nu ook gedaan. Om te kijken of dat er weer uitkwam. Normaal zal hij dit niet zo snel doen, maar door omstandigheden heeft hij moeten kiezen. Het gaat erom dat je de posities blijft bezetten, of dat nou is met opkomende backs of diepgaande middenvelders. Of variatie daarbinnen. Hij heeft gewoon gezocht naar hoe hij weer dynamiek in het spel krijgt."