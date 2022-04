Trainer Rick Kruys dankt Anastasios Douvikas voor eerste zege

Vrijdag, 29 april 2022 om 22:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:40

FC Utrecht heeft vrijdagavond een nipte zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was het team van trainer Rick Kruys met 1-0 te sterk voor NEC Nijmegen. In de 77ste speelminuut verzorgde Anastasios Douvikas de enige treffer van de wedstrijd. Dankzij de driepunter overnachten de Domstedeling op de zesde positie van de ranglijst, al kan Vitesse, dat een punt minder verzamelde, Utrecht weer voorbij als het weet te winnen van Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren bezetten de tiende plek in de Eredivisie.

De opvallendste naam in de ploeg van Kruys was Rocco Robert Shein, die zijn debuut mocht maken in de Utrechtse hoofdmacht. De achttienjarige Est werd links op het middenveld geposteerd. Ten opzicht van het verloren duel met Feyenoord (2-1) kreeg Shein de voorkeur boven Sander van de Streek en mocht Othman Boussaid starten ten koste van Pontus Almqvist. Bij NEC werd er slechts één wijziging doorgevoerd na de verloren wedstrijd tegen Ajax: niet Magnus Mattsson, maar landgenoot Mikkel Duelund stond centraal op het middenveld.

Anastasios Douvikas helpt FC Utrecht aan drie punten tegen N.E.C.????#deontknoping pic.twitter.com/Hp6XIQOMTN — ESPN NL (@ESPNnl) April 29, 2022

Utrecht was vastbesloten de slechte reeks van vier thuiswedstrijden zonder overwinning te doorbreken en ging direct op zoek naar de aanval. De eerste serieuze kans van de wedstrijd werd genoteerd door Anastasios Douvikas, die zijn schot uit de hoek gedoken zag worden door doelman Mattijs Branderhorst. Nadien volgde er nog diverse, grote mogelijkheden voor de thuisploeg, maar de openingstreffer werd voor het rustsignaal niet meer gevonden. Het ontbrak onder meer Djevencio van der Kust en Willem Janssen aan fortuin in de afronding.

In de tweede helft krabbelde NEC op en men kwam na ruim een uur spelen dicht bij een doelpunt. Jonathan Okita produceerde een gevaarlijk schot na verschillende bewegingen, maar zijn poging stuiterde rakelings naast. Een kwartier voor het eindsignaal werd de ban gebroken door Utrecht. Na een hoekschop van Quinten Timber belandde de bal voor de voeten van Douvikas, die van dichtbij binnengleed: 1-0. Nadien volgde er een venijnig slotoffensief van de Nijmegenaren; een nederlaag werd echter niet meer voorkomen.