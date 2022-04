Kenneth Taylor voorspelt ‘de nieuwe Karim Benzema’: ‘Hij is sterk, balvast’

Vrijdag, 29 april 2022 om 20:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:49

Kenneth Taylor voorspelt zijn ploeggenoot Brian Brobbey een gouden toekomst. De negentienjarige middenvelder van Ajax, die zaterdag tegen NEC zijn basisdebuut in de Eredivisie maakte, durft in een video samen met Brobbey zelfs een gewaagde voorspelling aan. "Ik denk dat Brobbey de nieuwe Karim Benzema wordt", klinkt het met overtuiging uit de mond van Taylor bij Ajax TV.

Taylor is een goede vriend van Brobbey, met wie hij al sinds de F'jes van Ajax samenspeelt. Op het clubkanaal van Ajax vertellen de ploeggenoten over hun bijzondere band. "We wonnen volgens mij alles wat we konden winnen en dat bijna de hele jeugd lang", aldus Taylor, die net als Brobbey geboren is in 2002. "Het was ook een leuk team. We waren allemaal vrienden van elkaar en dat zijn we nog steeds", vult Brobbey aan. "Ik was in de E1 aanvoerder en toen we in de D2 kwamen werd Kenneth opeens aanvoerder", zegt de twintigjarige spits met een grappende ondertoon.

Taylor geeft hoog op van zijn teamgenoot. "Onze oude fysio zei laatst: Brobbey heeft een rood-wit hart. Ik denk dat Brobbey de nieuwe Benzema wordt", aldus de middenvelder. Brobbey is het niet helemaal eens met zijn boezemvriend. "Doe even normaal, Benzema is een ander niveau." Taylor: "Nee, jij kan dat, bro." Even daarvoor vertelde de middenvelder over de kwaliteiten van Brobbey. "Hij is een speler met veel diepgang in zijn spel. Hij is goed in drukzetten en hij is sterk aan de bal, balvast."

Brobbey geeft aan dat het die dag niet lekker ging op de training. "Ja, dan moet je harder trainen", grapt Taylor, die vervolgens een onthulling doet. "Hij speelde vandaag even op een andere positie, op 10." Brobbey weet niet of die opmerking geapprecieerd wordt binnen Ajax. "Ga je nu dingen verklappen? Mag dat wel van Erik (ten Hag, red.)?", knipoogt de spits, die vertrouwen heeft in Taylor. "Kenneth is een hele goede speler. Ik weet zeker dat hij een basisplaats gaat krijgen bij Ajax 1 als hij geduld heeft", aldus Brobbey, die vervolgens in schaterlachen uitbarst.