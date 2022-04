Het Spaanse toptalent (19) dat in de voetsporen van Pedri wil treden

Zaterdag, 30 april 2022 om 00:00 • Laatste update: 16:00

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar Pablo Torre, de negentienjarige aanvallende middenvelder van Racing Santander die met ingang van komend seizoen in het shirt van Barcelona te bewonderen is. De vergelijking met generatiegenoot Pedri is reeds gemaakt.

De negentienjarige was ook op de radar van Real Madrid verschenen nadat hij een serie indrukwekkende prestaties had neergezet voor Racing Santander op het derde niveau in Spanje. Terwijl de wederopbouw van Barcelona onder Xavi rustig doorgaat, lijdt het geen twijfel wie de supporters van de club zien als een potentiële leider op het veld in het Camp Nou voor de komende tien tot vijftien jaar. Pedri is binnen slechts achttien maanden tijd van een relatief onbekende buiten Spanje uitgegroeid tot het beste talent op het middenveld in het mondiale voetbal. Hij werd onderweg verkozen tot EURO 2020 Young Player of the Tournament en won de Golden Boy-award. Pedri is dus nog maar negentien en zijn opmars is razendsnel te noemen voor een speler van zijn leeftijd. Terwijl het gemak waarmee hij zich de speelstijl van Barcelona eigen heeft gemaakt het feit logenstraft dat hij vanuit jeugdopleiding La Masia is doorgebroken. Pedri maakte namelijk naam bij Las Palmas.

Gezien het feit dat Barcelona er al eerder in slaagde om een tienersensatie uit de lagere competities weg te plukken, is het wellicht geen verrassing dat men opnieuw voor goud wil gaan. Op 4 maart werd wereldkundig gemaakt dat Pablo Torre voor vijf miljoen euro zal worden overgenomen van Racing Santander. Toevallig hetzelfde bedrag dat werd betaald voor Pedri. Mocht Torre aan bepaalde doelstellingen voldoen in Catalonië, dan kan het transferbedrag met nog eens twintig miljoen euro oplopen. Maar het oorspronkelijke bedrag springt desondanks in het oog, want het gaat om een speler die alleen nog maar op het derde niveau heeft geacteerd. Dit seizoen is het echter duidelijk geworden dat Torre nu al veel te goed is voor dat niveau. In de jaargang 2021/22 was hij met treffers en assists bij vijftien doelpunten van Racing Santander betrokken.

“Als we het hebben over het bevorderen van bepaalde processen met sommige spelers, dan is Pablo zeker een van die spelers”, zegt Aritz Solabarrieta, die Torre vorig jaar liet debuteren bij Racing Santander, in gesprek met GOAL. “Hij heeft dit jaar ontzettende grote stappen gezet. Vorig jaar stak hij er al bovenuit, maar dit jaar zijn er weer stappen bijgekomen. Op fysiek vlak heeft Pablo een ontwikkeling doorgemaakt. Hij is nog steeds erg jong, maar de evolutie die hij doormaakt is echt geweldig.” Die evolutie werd niet alleen opgemerkt door Barcelona, maar ook door Real Madrid, dat vol de strijd aanging voor de handtekening van Torre. Real Sociedad en Wolverhampton Wanderers volgden de situatie eveneens op de voet, voordat Barcelona een vierjarig contract uitdeelde aan Torre met een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro.

De grote vraag is: wat maakt Torre zo’n speciaal talent? Sinds zijn komst naar Racing in 2015 doorliep Torre verschillende leeftijdsgroepen en maakte hij indruk op de coaches met zijn wedstrijdintelligentie, rust aan de bal en zijn kwaliteiten bij spelhervattingen. Solabarrieta kreeg zijn ontwikkeling in de gaten en promoveerde hem in oktober 2020 naar het eerste elftal. De trainer zag Torre in het restant van dat seizoen vier doelpunten en vijf assists noteren. “Hij heeft altijd controle over de bal en is altijd in staat om met goede bewegingen en passes op de proppen te komen”, aldus de inmiddels vertrokken oefenmeester. “Daarnaast kan hij het spel op een geweldige manier lezen. Vorig jaar vroegen we hem om vaker in het strafschopgebied van de tegenstander te komen en dat doet hij nu ook. Pablo heeft een goed schot in de benen en is nu al verantwoordelijk voor alle spelhervattingen. Zijn wapenarsenaal wordt steeds groter, waardoor hij boven de rest uitsteekt. Hij is negentien en nog volop in ontwikkeling, zijn spel wordt ook steeds diverser.”

Torre beschikt duidelijk over het talent om bij Barcelona uit te groeien tot een echte ster. Zijn grootste uitdaging volgend jaar is waarschijnlijk het vinden van een plekje in het door Xavi geliefde 4-3-3-systeem. De tiener speelt bij Racing regelmatig als nummer 10, waar hij de ruimte zoekt achter de spits en zo het aanvalsspel dicteert. Die positie is er echter niet bij Barcelona, al komt Pedri waarschijnlijk het meest in de buurt van een dergelijke rol. “Pablo heeft in de jeugd en het eerste elftal van Racing altijd als aanvallende middenvelder gefungeerd, met twee traditionele middenvelders achter hem”, verduidelijkt Solabarrieta. “Door de manier waarop Barcelona speelt zal hij een nieuwe manier van spelen moeten aanleren, zowel in aanvallend als verdedigend opzicht. Gezien zijn spelintelligentie vertrouw ik erop dat hem dat zal lukken. Hij kan centraal of als valse linksbuiten uit de voeten, met de vrijheid om naar binnen te trekken. Pablo moet wel de tijd krijgen om de mechanismen van het elftal uit te vinden, evenals de verantwoordelijkheden meegeeft aan spelers op die posities. Maar Pablo heeft het in zich om daaraan te voldoen.”

Wat Barcelona precies van plan is met Torre is nog niet helemaal duidelijk. Bij de aankondiging van zijn komst liet de club doorschemeren dat hij in het B-elftal zal worden ingepast. Dat werd destijds echter ook gezegd over Pedri, die op een wedstrijd na alles speelde in LaLiga in zijn eerste seizoen bij Barcelona. Er is ook al gesuggereerd dat Torre nog een seizoen op huurbasis actief blijft voor Racing, dat alles op alles zet in de komende weken om promotie naar het tweede niveau te realiseren. Mocht hij na een eventuele promotie bij Racing blijven, dan speelt hij sowieso op een hoger niveau dan Barcelona-B. “Het is een erg intelligente speler”, deelt Solabarrieta nog maar eens een compliment uit aan Torre. “En intelligente spelers weten uiteindelijk altijd wat ze moeten doen. Ondanks dat hij dat aangeboren voetbaltalent heeft en mentaal helemaal in orde is, zijn het grote woorden als we het hebben over het eerste elftal van Barcelona. Hij zal tijd nodig hebben om zich aan te passen.” Barcelona bevindt zich nu gelukkig in een positie waarin ze Torre de tijd kunnen geven om zich aan te passen. Hij wordt misschien niet zoals Pedri gelijk in het diepe gegooid, maar dat betekent niet dat hij zich niet bij hem kan aansluiten als steunpilaar in het herrijzende team van Xavi voor de komende jaren.