Van Marwijk diep onder de indruk: ‘Hij kan net zo ver komen als Van Persie’

Donderdag, 28 april 2022 om 15:14 • Laatste update: 16:03

Bert van Marwijk is onder de indruk van Luis Sinisterra. In gesprek met De Telegraaf geeft de voormalig trainer van Feyenoord aan dat hij de vleugelaanvaller net zo ver ziet komen als Robin van Persie, die hij onder zijn hoede had bij de Rotterdammers. Tevens ziet Van Marwijk twintig jaar nadat hij zelf een Europese eindstrijd bereikte met de club kansen voor Feyenoord om deze prestatie te herhalen.

De goede prestaties van Feyenoord kunnen niet los worden gezien van die van Sinisterra. De Colombiaan schittert dit seizoen voor de club uit Rotterdam-Zuid en kwam al tot 22 doelpunten en 11 assists. Hiervan werden tien doelpunten en zes assists in de Conference League geproduceerd. Van Marwijk vergelijkt Sinisterra met een oud-pupil die hij in zijn tijd bij de club onder zijn hoede had. “Ik vond Van Persie echt een geweldige speler”, memoreert Van Marwijk tegenover De Telegraaf. “Op dat niveau zit Sinisterra nu nog niet, maar hij heeft wel de mogelijkheden om zover te komen. Hij is een speler die voor Feyenoord al heel vaak beslissend is geweest."

De laatste keer dat Feyenoord in Europees verband zo ver schopte als dit seizoen was Van Marwijk trainer bij de club. Hij won in 2002 de UEFA Cup met Feyenoord nadat in de eindstrijd Borussia Dortmund werd verslagen (3-2). Dit seizoen is Olympique Marseille de laatste horde op weg naar de eindstrijd van de Conference League in Tirana. Van Marwijk vindt zijn oude club kansrijk tegen de Zuid-Fransen. “Ik denk dat Feyenoord wel een kans heeft. Ze laten wel zien dat ze in staat zijn om van een team als Marseille te kunnen winnen”, zegt de op dit moment werkloze trainer hoopvol.

Van Marwijk benoemt daarbij enkele sterke kanten van de ploeg. “Feyenoord speelt met lef, ze spelen goed georganiseerd en ze durven aan te vallen en de tegenstander onder druk te zetten.” De 69-jarige oefenmeester ziet in het spel van Feyenoord de hand van trainer Arne Slot terug. “Ze spelen altijd op dezelfde manier, uit of thuis en ongeacht het niveau van de tegenstander. Dat doen ze al het hele seizoen. Er kan wel eens een slechte wedstrijd tussen zitten, maar er zit een bepaalde lijn in. Dat is de verdienste van de coach”, is van Marwijk complimenteus over de van AZ overgekomen trainer.