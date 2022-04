Het talent van Ajax dat Ryan Gravenberch moet doen gaan vergeten

Ryan Gravenberch neemt na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk afscheid bij Ajax. Als de voortekenen niet bedriegen, maakt de negentienjarige middenvelder voor een transfersom van 25 à 30 miljoen euro de overstap naar Bayern München. Dat bedrag hoeven de Amsterdammers niet te investeren in een opvolger voor Gravenberch, want die kan vanuit de eigen gelederen worden doorgeschoven: Kenneth Taylor is klaar om de volgende stap te maken. Voetbalzone en FootballTransfers werpen samen een blik op de ontwikkeling van de talentvolle middenvelder.

Taylor (19) werd geboren in Alkmaar en zette bij SV De Foresters zijn eerste stappen op het voetbalveld. Zijn talent werd snel opgemerkt, want al op achtjarige leeftijd werd de linksbenige middenvelder opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax. Dat Taylor de potentie heeft om door te breken in het eerste elftal, staat al jaren als een paal boven water. Niet voor niets doorliep hij de Nederlandse vertegenwoordigende jeugdelftallen en verschijnt zijn naam steevast in prestigieuze talentenlijstjes. Ajax sprak in 2020 het vertrouwen uit in Taylor door zijn contract open te breken en hem voor vier seizoenen vast te leggen. FootballTransfers schat de transferwaarde van de middenvelder op dit moment in op drie miljoen euro. Daarmee doet hij flink onder voor Gravenberch (45 miljoen euro), maar de transferwaarde van Taylor zal omhoog schieten zodra hij zijn belofte begint in te lossen.

Sinds oktober zit Taylor bij Jong Oranje. Een blik op de spelersgroep leert dat de middenvelder van Ajax een van de meest waardevolle spelers van de selectie is. Gravenberch vertegenwoordigt de hoogste waarde, gevolgd door Mitchel Bakker (31 miljoen euro), Brian Brobbey (10 miljoen euro), Jurgen Ekkelenkamp (10 miljoen euro) en Joshua Zirkzee (5 miljoen euro) - spelers die al een transfer naar een grote competitie hebben gemaakt. Onder meer Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Crysencio Summerville (Leeds United) en Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen) vertegenwoordigen volgens FootballTransfers net als Taylor een waarde van 3 miljoen euro.

Hoewel hij nog een tiener is, heeft Taylor al de nodige ervaring in het profvoetbal opgedaan. In oktober 2018, toen de technisch vaardige middenvelder nog maar zestien jaar was, debuteerde hij bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien speelde hij nog eens 59 wedstrijden voor de Amsterdamse beloften. Als spelmaker wil Taylor het liefst betrokken worden in de opbouw, maar regelmatig is hij ook het eindstation van de aanval. Zijn teller bij Jong Ajax staat op veertien doelpunten, waarvan hij er dit seizoen zeven heeft gemaakt. Daar had hij slechts elf wedstrijden voor nodig.

Terwijl Gravenberch op weg is naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA, bonst Taylor steeds nadrukkelijker op de deur bij het eerste elftal van Ajax. Erik ten Hag maakte dit seizoen al vijftien keer gebruik van de jeugdinternational, die zich tot nu toe vooral tevreden heeft moeten stellen met invalbeurten. Afgelopen zaterdag verscheen Taylor in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen NEC echter voor het eerst aan de aftrap in een Eredivisie-wedstrijd. Als vervanger van Edson Álvarez viel Taylor allesbehalve uit de toon. Het is voor de jeugdinternational een compliment dat hij inmiddels als volwaardig selectielid wordt beschouwd, aangezien Ten Hag Champions League-niveau van zijn selectie verwacht.

De ontwikkeling van Taylor gaat niet onopgemerkt voorbij. In het programma Studio Voetbal van de NOS werd zondagavond vol lof gesproken over de speler die op 16 mei zijn twintigste verjaardag viert. Pierre van Hooijdonk denkt dat Taylor een vaste waarde voor Ajax kan zijn. “Als Gravenberch straks vertrekt, loop je met hem niet voor schut. Hij heeft een heel goede basistechniek, zonder franjes en rare fratsen. Hij is tweebenig, een box-to-box-speler en je kunt hem op meerdere posities op het middenveld wegzetten. Aanvallend kan hij als een soort van Klaassen spelen en hij kan ook controlerend spelen. Hij beschikt eigenlijk over alles”, stelde de voormalig aanvaller.

Ook op Rafael van der Vaart maakt Taylor een goede indruk. “Ik moet eerlijk zeggen… vanuit de Ajax-jeugd hoor je altijd op wie je moet letten. En dan komen ze, maar in hem was ik echt teleurgesteld. Ik had er meer van verwacht, maar hij verbaast me nu. Hij speelt met veel meer vrijheid en vertrouwen. Ik denk dat Ten Hag aan het begin gezegd heeft dat hij wat verdedigender moest spelen, maar zijn kwaliteiten zijn dat hij gaat en terugkomt. En hij is tweebenig, dat is volgens mij bijna niemand. Volgens mij weet hij niet eens of hij links of rechts is, in positieve zin. Ik denk dat Ajax heel veel plezier aan hem gaat beleven. Hij speelt nu in de basis en weet me steeds meer te overtuigen”, aldus de 109-voudig Oranje-international.

Op precies het goede moment lijkt Taylor de hooggespannen verwachtingen waar te maken. Hoewel hij een ander type middenvelder is dan Gravenberch, heeft Ajax de opvolger van de toekomstige speler van Bayern misschien al wel in huis. Het belooft een interessant seizoen te worden voor Taylor, die in de voorbereiding de nieuwe trainer zal moeten overtuigen dat hij de kwaliteiten bezit om een vaste basisspeler te zijn.