Linssen lacht om twijfels analytici: ‘Gasten hebben er geen verstand van joh’

Zondag, 24 april 2022 om 18:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:15

Bryan Linssen is tevreden met de wijze waarop hij de nummer tien-positie zondagmiddag in het Eredivisie-duel met FC Utrecht (2-1 winst) heeft ingevuld. De aanvaller raakte zijn basisplaats begin maart kwijt aan Cyriel Dessers, maar mocht zich tegen FC Utrecht vanwege blessures bij onder anderen Guus Til en Jens Toornsta als aanvallende middenvelder vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

Bij ESPN twijfelden analist Karim El Ahmadi en presentator Milan van Dongen of Arne Slot na afloop van het duel met FC Utrecht of Arne Slot donderdag tijdens de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille misschien niet voor een echte middenvelder als nummer tien moet kiezen in plaats van Linssen. De 31-jarige aanvaller laat na de zege al lachend weten dat hij in het Europese duel ook gewoon in de basis kan starten. “Die gasten hebben er geen verstand van joh, zegt Linssen met een knipoog voor de camera van ESPN.

Classic Bryan Linssen: ?? "Die gasten hebben er geen verstand van joh" #deontknoping pic.twitter.com/6AMiuO4JPg — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2022

“We hebben nog geen beelden bekeken van Olympique Marseille”, gaat Linssen vervolgens op een serieuzere toon verder. “Ik weet niet hoe de trainer over Marseille denkt, misschien is Guus Til wel weer terug. Ik heb geen idee, ik zie het donderdag wel. ik geniet gewoon dat ik nu op ‘tien’ heb gespeeld. Zonnetje erbij, ik vond het prima.” Toch erkent hij dat het wel degelijk even omschakelen was. “Ik heb een tijd niet gespeeld en veel wedstrijden werd ik na zeventig minuten gewisseld. Op een gegeven moment ga je dat wel voelen omdat je niet meer gewend bent om de volle negentig minuten te spelen. Wanneer je op tien speelt moet je ook iets meer meters maken dan wanneer je in de spits staat.”

“Ik vind het wel een leuke positie om te spelen”, vervolgt Linssen. “Je krijgt meer de bal en dat is fijn voor een voetballer. Daar kan je wat meer de bal krijgen. Het spel versnellen en dat is zeker wel lekker.” De aanvaller wierp zich op als een van de aanjagers van Feyenoord tijdens het drukzetten. “Je weet met Maher op zes wanneer hij het spel kan gaan maken en dan wordt het heel erg moeilijk. Hij kan verschrikkelijk goed voetballen. Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk druk op hem te zetten, dat hij niet die ballen kan gaan geven. Ik denk dat ik dat best aardig heb gedaan. Zodra je in het begin gelijk een keer een duel wint, dan zit je er gelijk goed in en pak je ook door.”