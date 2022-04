Messi schiet PSG subliem naar titel; toch bedrukte gezichten na eindsignaal

Zaterdag, 23 april 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Paris Saint-Germain is zaterdagavond voor de tiende keer in de clubhistorie landskampioen geworden. Het sterrenensemble van Mauricio Pochettino leek na een fantastisch doelpunt van Lionel Messi op weg naar drie punten tegen slechts tien spelers van RC Lens. PSG liet zich in de slotfase echter verrassen en moest de gelijkmaker incasseren: 1-1. Verwijtende blikken over en weer tussen de sterren waren het gevolg, maar PSG heeft ook een punt genoeg om zich voor de tiende keer in de historie kampioen te mogen noemen. Voor Pochettino is het zijn eerste nationale titel als coach.

Door het herstel van Sergio Ramos, die na slepend blessureleed eindelijk écht fit lijkt, zit PSG ruim in de centrumverdedigers. Pochettino besloot net als drie dagen eerder tegen Angers (0-3 winst) drie van dat type spelers op te stellen. Neymar en Lionel Messi keerden na respectievelijk een schorsing en blessure terug, waardoor de 'gedroomde' aanval met Kylian Mbappé in ere hersteld werd in de basisformatie van de Parijzenaren. Georginio Wijnaldum en Xavi Simons bleven op de bank.

PSG had duidelijk de overhand in balbezit en kreeg ook de beste kansen, maar had het vizier voor rust niet op scherp staan. Mbappé schoot twee keer vrij wild over bij een doorbraak door de defensie, terwijl de gelanceerde Achraf Hakimi op de snel uitgekomen doelman Jean-Louis Leca schoot. Bij vlagen oogde ook de defensie van PSG kwetsbaar bij de counteraanvallen van Lens, dat via centrumspits Fodé Fofana diverse schotpogingen ondernam. De beste kans voor de bezoekers was vlak voor rust voor Jonathan Clauss, die in vrije positie een rollertje produceerde.

Een snel genomen hoekschop van Marco Verratti lanceerde kort na rust opnieuw Mbappé, die de bal half over Leca wipte en zijn rebound van de lijn gehaald zag worden door Christopher Wooh. Vlak daarna werd Neymar hard gevloerd door Kevin Danso, die daarvoor zijn tweede gele kaart ontving. PSG ging in overtal nog nadrukkelijker op jacht en Hakimi legde laag voor op Ramos, die van dichtbij hoog over schoot. In de 68ste minuut maakte Messi plots optimaal gebruik van de ruimte die geboden werd op zeventien meter van het doel. De Argentijn haalde vernietigend uit en vond schitterend de kruising: 1-0. PSG dacht de zege binnen te gaan slepen, maar kreeg twee minuten voor tijd een behoorlijke tegenvaller. Ramos slaagde er niet in om Deiver Machado in het strafschopgebied te blokken, waarna Corentin Jean diens lage voorzet kon intikken: 1-1.