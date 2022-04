Barcelona treedt met treurig nieuws over Lieke Martens naar buiten

Donderdag, 21 april 2022 om 18:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:05

De kans is groot dat het seizoen van Lieke Martens voorbij is. Donderdag laat Barcelona via de officiële kanalen weten dat de aanvaller te maken heeft gekregen met een forse terugslag tijdens een hersteltraining, waardoor ze nog zeker vier weken uitgeschakeld is. Martens kampt al sinds 2 maart met een hamstringblessure.

“Tijdens haar herstelproces heeft Lieke Martens een nieuwe hamstringblessure opgelopen. De verwachte herstelperiode bedraagt vier weken. De speelster is reeds begonnen met de nieuwe trainingen”, zo Barcelona weten via de officiële kanalen. Martens moest zich begin maart in het competitieduel met Rayo Vallecano vroegtijdig laten vervangen. Informatie over de voortgang van het herstel bleef opvallend lang uit, maar nu heeft de club dus duidelijkheid geschetst.

De kans is groot dat het seizoen van Martens voorbij is door de nieuwe tegenslag. Vrijdag is de halve finale van de Champions League, waarin VfL Wolfsburg getroffen wordt, het eerste duel dat de Oranje-international moet laten schieten. De wedstrijd wordt afgewerkt in een uitverkocht Camp Nou, dat ook in de kwartfinale (tegen Real Madrid) van het Europese hoofdtoernooi volgepakt zat. In de competitie kwam Martens dit seizoen in totaal tot twintig optredens, waarin ze zeventien keer trefzeker was.

Mogelijk is Martens wel nét op tijd hersteld om een eventuele Champions League-finale te spelen. De eindstrijd wordt op 21 mei afgewerkt in Turijn, waar Olympique Lyon of Paris Saint-Germain de tegenstander is. Een week later speelt Barcelona een eventuele finale van de Copa de la Reina, de Spaanse bekerfinale. Het is echter de vraag of Martens de mogelijke finales zal afwerken, daar het haar aan wedstrijdritme ontbreekt. Komende zomer speelt de aanvaller met de Oranje Leeuwinnen het EK in Engeland.