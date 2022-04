Benzema mist twee penalty's in zeven minuten maar Real Madrid wint

Woensdag, 20 april 2022 om 23:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:31

Real Madrid heeft woensdagavond de volle buit meegenomen bij Osasuna. De sterk uitgeklede ploeg van Carlo Ancelotti beleefde ondanks de 1-3 zege een vrij moeizame avond, hetgeen vooral te wijten was aan Karim Benzema. De aanvoerder miste tot ieders verbazing in zowel minuut 52 als minuut 59 een strafschop. Benzema is de vaste penaltynemer van Real en had in het shirt van de Koninklijke in totaal pas twee keer gemist (en twintig keer gescoord) vanaf elf meter. De Fransman is de eerste speler in de historie van Real die twee penalty's in één competitiewedstrijd mist. Real heeft nog vier punten nodig om de titel in LaLiga op te eisen en kan dat mogelijk op zondag 8 mei doen tegen uitgerekend Atlético Madrid.

Hoewel Real Madrid dit weekeinde vrijaf heeft en pas over zes dagen aantreedt tegen Manchester City (in de halve finale van de Champions League), koos Ancelotti ervoor om een half B-team op te stellen. Toni Kroos en Luka Modric kregen rust, waardoor Daniel Ceballos en Eduardo Camavinga op het middenveld begonnen. Ook Vinícius Júnior werd gespaard en op de linkerflank vervangen door landgenoot Rodrygo.

Een degelijke 3-1 zege voor Real Madrid dat het zichzelf lastig maakte door twee keer een penalty te missen ??#ZiggoSport #LaLiga #OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/c5DsYvupIs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 20, 2022

Real begon uiterst slordig en gaf direct gevaarlijke momenten weg aan Osasuna, maar kwam na twaalf minuten zelf op voorsprong. Ceballos slingerde de bal naar de tweede paal bij Benzema, die de bal terug in de doelmond bracht. David Alaba zag zijn eerste poging stranden op de voet van doelman Sergio Herrera en kon met enig fortuin de rebound alsnog intikken: 0-1. Osasuna sloeg binnen een minuut terug door te profiteren van een gat in de linkerkant van de defensie van Real. Chimy Ávila bracht de bal scherp en laag voor het doel, waarna Ante Budimir er alleen tegenaan hoefde te lopen: 1-1.

Budimir zag na een half uur spelen zijn tweede treffer afgekeurd worden door de VAR wegens buitenspel. Real vond op een uiterst gelegen moment - vlak voor rust - een nieuwe voorsprong. Camavinga chipte de bal naar de diepgaande Ceballos, die zijn glijdende poging gepakt zag worden, waarna Asensio de rebound binnentikte: 1-2. Real had het zichzelf makkelijk kunnen maken door de wedstrijd kort na rust te beslissen, maar Benzema miste dus tot tweemaal toe een strafschop. Eerst maakte Ávila hands, zeven minuten later werd Rodrygo van achter aangetikt door Nacho Vidal. Benzema mist doorgaans zelden een penalty, maar zag tot zijn grote verbijstering hoe Herrera zowel in minuut 52 als 59 de goede hoek koos en de bal pareerde. In de blessuretijd van de wedstrijd verprutste Vinícius eerst een enorme kans, waarna de Braziliaan een minuut later breed legde op Lucas Vázquez, die de beslissende 1-3 kon binnenschieten.