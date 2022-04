Ajax-fan probeert steward te zoenen en riskeert landelijk stadionverbod

Dinsdag, 19 april 2022 om 17:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:03

Een supporter van Ajax heeft zich tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) misdragen door meerdere pogingen te ondernemen een vrouwelijke steward te zoenen, zo valt te lezen in een brief van Ajax die Dumpert in handen heeft gekregen. In de brief valt onder andere te lezen dat het voorval geresulteerd heeft in een stadionverbod voor de fan. Bovendien riskeert hij een landelijk stadionverbod.

In de brief, die door Dumpert is vrijgegeven, wordt de voorgevallen situatie nadrukkelijk beschreven. "Tijdens de wedstrijd heeft u tot meerdere malen geprobeerd om een steward te zoenen en heeft u een bevel van haar genegeerd. AFC Ajax keurt dergelijke gedragingen ten strengste af. Bovenstaand gedrag is in strijd met de van toepassing zijnde KNVB Standaardvoorwaarden. Wij zullen van dit voorval dan ook een melding maken bij de KNVB. De voetbalbond beslist vervolgens over het al dan niet opleggen van een landelijk stadionverbod. Daarnaast kan een boete van €450 euro worden opgelegd."

De Amsterdamse club geeft verder aan dat vooruitlopend op de beslissing van de Nederlandse voetbalbond de Ajax-fan van de club een verbod krijgt opgelegd voor het bezoeken van zowel de uit- als thuiswedstrijden van Ajax, als mede voor het betreden van het supportershome en sportpark De Toekomst. Of de brief die Dumpert heeft vrijgegeven dezelfde is als de brief die Ajax naar de fan heeft opgestuurd, kan een woordvoerder van Ajax niet bevestigen.

Wel bevestigt de woordvoerder dat het voorval heeft plaatsgevonden en dat de club dit gedrag niet tolereert. "Feit blijft dat iemand herhaaldelijk geprobeerd heeft een steward te zoenen, tegen haar wil in. En dat wordt niet geaccepteerd", aldus de woordvoerder. De club geeft aan er verder niks over kwijt te willen en het aan de KNVB over te laten om een passende straf te bepalen.