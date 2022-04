Maxwell: ‘Hij heeft alle kans om het record van Dani Alves te verbreken’

Maandag, 18 april 2022 om 12:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:14

Maxwell gelooft dat Lionel Messi aan het einde van zijn carrière de grootste prijzenkast zal hebben. De Argentijnse sterspeler moet momenteel Dani Alves nog voor zich dulden, maar Maxwell is ervan overtuigd dat Messi in de komende jaren nog genoeg prijzen gaat winnen bij Paris Saint-Germain om zijn voormalig ploeggenoot in te halen.

Als fans denken aan spelers met de meeste prijzen in de voetbalgeschiedenis, komen de gebruikelijke namen in hen op: Dani Alves, Lionel Messi en Andrés Iniesta. Maxwell wordt echter vaak over het hoofd gezien. De Braziliaan was een veelzijdige linksback, die voor onder meer Internazionale, Barcelona, Paris Saint-Germain speelde in de meest succesvolle periode van de geschiedenis van elke club.

In totaal won hij 37 prijzen tijdens een roemrijke carrière, waarmee hij recordhouder werd - totdat hij werd gepasseerd door zijn landgenoot en voormalig ploeggenoot Alves, die momenteel op 44 prijzen staat. Zowel Iniesta als Messi kwam vervolgens op gelijke hoogte met Maxwell, voordat de Argentijn zijn land afgelopen zomer naar winst van de Copa America leidde en daarmee zijn 38e titel op club- en internationaal niveau veroverde.

Doordat Messi is vertrokken naar PSG, dat momenteel de ranglijst aanvoert in de Ligue 1, is Maxwell van mening dat de Argentijn met meer prijzen in zijn carrière gaat eindigen dan de 38-jarige Alves. “Hij heeft alle kans om het record te breken”, vertelt de oud-Ajacied tegenover GOAL. “Bij PSG heeft hij een geweldig team om zich heen en de mogelijkheid om nog veel meer prijzen te winnen. Zelfs nu, met Dani in Barcelona, heeft Messi nog langer te gaan in zijn carrière. We weten nooit hoe lang Dani doorgaat, omdat hij zichzelf blijft pushen, maar Messi is jonger.”